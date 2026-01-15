電競女孩｜袁澧林為首映合唱合奏練鋼琴　張蔓莎：下集做搖滾少女

香港電競題材電影《電競女孩》，由廖婉虹監製，白瑋琪、楊帆執導，袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻、陳宗澤主演。《電競女孩》昨日（14日）舉行主題曲MV首播會，播出由張蔓莎與張天穎聯合作曲與主唱新歌，吸引現場過百粉絲圍觀！《電競女孩》一眾主演於主題曲首播會上接受傳媒訪問，預告電影將於2月25日及26日舉行首映活動，屆時各位Gamer Girls將會以遊戲造型於其中一場活動亮相，更預告會開金口演唱合奏主題曲，讓影迷粉絲大感期待！

《電競女孩》由袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩及吳家忻主演。（陳順禎 攝）

一眾《電競女孩》預告會在首映禮開金口演唱合奏主題曲。（陳順禎 攝）

張蔓莎作為《電競女孩》主演之一，更與張天穎一同聯合作曲與主唱電影主題曲，張蔓莎透露創作過程非常漫長：「整個過程超過一年半，每次去屋企除咗同貓貓玩，仲會一齊寫歌，除咗主題曲仲有幾首電影插曲，之後大家可以留意其他歌陸續推出！」

張蔓莎透露《電競女孩》主題曲及其他插曲創作時間長達一年半。（陳順禎 攝）

張天穎與張蔓莎一同為《電競女孩》主題曲作品及主唱。（陳順禎 攝）

張天穎雖然未有份參演《電競女孩》，但亦為電影供獻良多。（陳順禎 攝）

雖然其他Gamer Girls未有參與主唱，但亦表示在首映活動上可以合奏，袁澧林表示：「我可以彈琴，攞我七級鋼琴出嚟！但其餘嘅嘢我應該……今日開始練歌啦！」張蔓莎表示：「我已經將一份譜send咗畀Angela，期待佢練好啦！」袁澧林亦已開始練習，希望在首映上彈一手好琴：「Jamie已經嚟咗我屋企教我，因為我唔係好識彈即興。我哋2月25、26號會有個表演，家忻、Jamie都識樂器（郭爾君：我係Bass）所以我哋都各自練定！」張蔓莎則忽發奇想提議：「希望下一套我哋可以做搖滾少女！」廖婉虹監製笑指開續集毫無問題！

袁澧林表示已開始為二月底的表演練琴。（陳順禎 攝）

袁澧林願意解禁七級鋼琴技能。（陳順禎 攝）

張蔓莎受訪提議下部續集可以做「搖滾少女」。（陳順禎 攝）

張蔓莎的提議獲監製首肯。（陳順禎 攝）

對於《電競女孩》票房，袁澧林表示越高越好：「破億嘅話做啲勁啲嘅嘢，Cosplay打機！」吳家忻則揚言：「破億可以直接退休喇！」令各位Gamer Girls當堂嚇一跳，郭爾君則提議：「或者破億可以坐家忻車！我坐過、好勁，冇生命危險、冇嘔，有少少甩尾㗎！」袁澧林亦踢爆家忻駕駛時的爛笑話：「嗰次我哋一齊揸車拍reels，家忻講咗句『我依家係揸緊船——小心駛得萬年船』！我哋五個喺架車靜晒！」

吳家忻爆笑表示《電競女孩》破億的話就可以退休！（陳順禎 攝）