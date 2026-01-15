阿凡達3︱占士金馬倫確認楊紫瓊加盟　將化身納威人未必演中女？

荷里活史詩科幻鉅製《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash）由占士金馬倫（James Cameron）執導，系列原班人馬Sam Worthington、Zoe Saldaña、Sigourney Weaver及Stephen Lang等主演，承繼首兩集全球超賣座與受歡迎程度，《阿凡達3》於聖誕檔期在世界各地上畫後，早前亦正式在香港公映。《阿凡達3》上映至今，全球票房累計高達12億3200萬美元（約港幣96億500萬元），繼續大受觀眾歡迎，導演亦披露更多第四五集的製作詳請，引起不少影迷觀眾討論。

《阿凡達3》上映至今，全球票房高達港幣96億500萬元！（《阿凡達3》電影劇照）

據外媒《Screenthrill》報道，占士金馬倫日前確認有關《阿凡達》第四五集的最新消息，透露首位華裔奧斯卡影后楊紫瓊將會加盟，並在接續兩部電影裡飾演納威人（Na'vi）新角色！占士金馬倫開金口確認，意味楊紫瓊將會經歷劇組一系列「表演捕捉」與最先進的「神經網絡」（Neural Network）技術，將演技百分百還原在納威人角色身上。

占士金馬倫日前確認楊紫瓊將會加盟《阿凡達》第四五集，並會演出納威人新角色。（視覺中國）

首位華人奧斯卡影后楊紫瓊將會加盟《阿凡達》系列。（GettyImages）

楊紫瓊將於《阿凡達》第四五集飾演納威人，意味會經歷劇組一系列「表演捕捉」與最先進的「神經網絡」技術拍攝。（《阿凡達3》電影花絮照）

占士金馬倫利用「表演捕捉」與最先進的「神經網絡」技術，令電影擁有無限可能性！（《阿凡達3》電影花絮）

然而楊紫瓊參演《阿凡達》第四五集，並不代表新角色將會是元老級人物。占士金馬倫與老拍檔薛歌妮韋花，在《阿凡達》首部合作時同時讓韋花真人上鏡及成為阿凡達後，在第二三集便讓韋花「返老還童」，減齡超過半世紀飾演積舒利的養女卡娜。薛歌妮韋花先例在前，楊紫瓊飾演的新角色便未必是「中女」，在占士金馬倫採用的最尖端電影科技下，擁有無限可能性。

薛歌妮韋花在《阿凡達》真人上鏡並化身阿凡達，第二三集則減齡半世紀演出少女。（GettyImages）

薛歌妮韋花飾演的卡娜，一切戲份均由她親自演繹。（《阿凡達3》電影花絮照）