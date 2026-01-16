陳國邦推戲後突上門搵監製除衫　自揭瘡疤證無奈拒演獲讚誠懇敬業

隨著《尋秦記》電影上映，戲中多位演員都人氣急升，當中包括「李斯」陳國邦！雖然他不諱言自己不知道「李斯潮文」好笑之處，但亦都相當配合網民，除了曾朗讀潮文之外，近日他更開設了Threads賬戶，以李斯人設與網民互動，全程用文言文回覆，足見中文水準甚高。

推戲後竟親自上門解釋 監製爆陳國邦一個舉動極誠懇

日前有一位曾任電影監製和編劇的記者，就分享一件往事，指10年前正籌備一部名為《少女打擂台》的大陸網絡電影，當時男主角的第一人選就是陳國邦。不過該角色有一項要求，就是要「除衫上擂台打」，監製指當時親自聯絡陳國邦，對方看過故事大綱及初步分場後，最後婉拒了演出。

在娛樂圈，藝人推戲實屬閒事，監製亦沒有放在心上。怎料過了幾天，當監製與導演、製片在辦公室開會時，門鐘突然響起，出現的竟然是陳國邦與他的經理人！他說：「佢哋兩位上嚟解釋，好鍾意個角色，但好想交代清楚推戲原因，原來陳國邦做過手術身體上有疤痕，除衫上擂台會影響個畫面鏡頭，佢仲即場除去T恤俾我哋睇，真係印象深刻。」

獲讚絕非「假面偽人」 陳國邦親回：心存敬畏，以事其業

監製續指，圈中「假面偽人見得多」，像陳國邦這樣誠懇真誠的藝人真的絕無僅有，他標註陳國邦問他可記得這件往事，陳國邦就回覆：「固然記憶猶新也，心存敬畏，以事其業。」而不少網民看完這個分享，都激讚陳國邦的敬業精神，有另一位曾與他合作的幕後人員亦留言：「態度專業到一個點，又完全冇架子，未埋位之前只會靜靜地坐埋一角睇書。但係一埋位就交足功課。如果香港多幾個呢啲專業及敬業嘅演員就好啦。」

