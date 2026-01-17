哥斯拉-0.0︱山崎貴續作上映日期曝光　率先榮登2027奧斯卡大熱門

日本科幻電影《哥斯拉-1.0》（Godzilla Minus One）於2023年在日本及歐美上映，為銀幕巨獸哥斯拉面世70週年紀念作品，並創下美國最佳票房日本電影的驚人紀錄。去年東寶映畫於日本「哥斯拉節慶2025」活動上，宣布導演山崎貴將會執導執導，命名為《哥斯拉-0.0》，早前更因為占士金馬倫（James Cameron）邀請山崎貴觀賞《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash）提到山崎導演從片場早走，曝光電影正在拍攝途中。

《哥斯拉-1.0》續集去年底開拍。（《哥斯拉-1.0》電影劇照）

山崎貴憑《哥斯拉-1.0》出色的視覺特效勇奪第96屆奧斯卡金像獎「最佳視覺特效」獎！（GettyImages）

《哥斯拉-0.0》劇組日前於社交媒體公布，電影將於2026年11月3日「哥斯拉節慶」正日在日本上映，作為哥斯拉面世72周年的慶祝作品，及後亦將於11月6日在北美面世。《哥斯拉-1.0》兩年前上映時，憑出色視覺特效勇奪第96屆奧斯卡金像獎「最佳視覺特效」獎項，續集相信將會突破前作水準，有望延續故事之餘，製作出超越前作的視覺畫面！如今《哥斯拉-0.0》定檔於今年底上映，意味極大可能提名2027年初舉行的第99屆奧斯卡金像獎，率先榮登「最佳視覺特效」獎項大熱門！