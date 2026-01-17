夜王︱黃子華爆金句保證四萬咁口　楊偲泳解禁激深八字事業線搶鏡

2026年港產賀歲喜劇《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文（Sammi）攜同《毒舌大狀》破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪與新加盟的楊偉倫、Mandy譚旻萱、COLLAR成員李芯駖、林熙彤、Miko黃潔琪、麗英及盧鎮業等主演，齊聚夜總會獵艷迎接馬年！《夜王》以昔日紙醉金迷的香港夜總會為劇情場域，雖然有棟篤笑匠子華神坐鎮，但一眾主演原來都為電影類型經過一輪爭拗！

《夜王》導演吳煒倫在宣傳片中，詢問一眾主演對劇本的意見時，「V姐」鄭秀文率先出聲質疑：「又話係喜劇？」令導演意外地表示：「都好喜下㗎喇！」黃子華作為《毒舌大狀》班底隨即出聲護航，並爆金句：「咁喜唔喜呢家嘢好主觀嘅，我嘅喜劇，可能對人哋嚟講會係悲劇！」但反而令鄭秀文更迷惘：「咁即係唔係喜劇？」

另一位毒舌班底楊偲泳則表示：「好似唔係喜劇咁簡單！」不愧合作過子華神，似乎相當理解箇中含義！楊偲泳在宣傳片中以《夜王》公關小姐造型上鏡，紫色長裙中空剪裁解禁澎湃上圍，露出激深「八」字事業線，在宣傳片中馬上搶走焦點！

隨後芯駖、譚旻萱、阿Dee何啟華與麗英都發表意見，阿Dee出奇地咬住胸圍出場，興奮地表示：「我覺得係動作愛情劇！」麗英亦不執輸，回敬一句：「係呀！直頭係情慾片！」難道阿Dee與麗英將會在戲中激戰連場？

難道阿Dee與麗英會合作情慾戲份？（《夜王》IG影片截圖）

《夜王》一眾演員各持己見，最後子華神再次出手一硾定音：「唔使拗啦！導演咪講咗呢套係喜劇囉！仲要喺今時今日如果仲有觀眾捧場，呢套點會唔係喜劇？連麻雀都同意呀！」隨手在麻將枱上摸起一對「四萬」，保證大家會「四萬咁口」由頭笑到尾！

黃子華表示今時今日仲有觀眾捧場，已經是電影天大福音！（《夜王》IG影片截圖）

