Netflix承諾華納新戲維持45日院線獨家上映　CEO：我哋想稱霸票房

串流龍頭企業Netflix去年12月公布，有意收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司，收購股權總值720億美元（約港幣5650億元），整體收購斥資高達827億美元（約港幣6486億元）天文數目！Netflix收購行動引起美國電影業界三大工會及多位知名導演群起反對，更激發派拉蒙天舞（Paramount Skydance）公司加入收購戰，引起業界與全球觀眾廣泛關注。

Netflix去年12月公布，有意收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司。（REUTERS/Mike Blake）

Netflix承諾：維持45日院線獨家上映

綜合外媒報道，外界預期Netflix收購行動對影院業打擊最大，美國戲院產業貿易組織（Cinema United）認為情況極其嚴重，將威脅美國以至全世界大小型院線。為此，Netflix聯席CEO之一Ted Sarandos於美國時間昨日（16日）接受美國《紐約時報》訪問時，表示若交易成功通過，承諾未來華納兄弟探索公司新推出的電影作品，將會維持45日院線獨家上映期，澄清並非如外界傳聞大幅縮減上映期限、甚至會在院線及串流同步上映。

Netflix聯席CEO之一Ted Sarandos承諾未來華納兄弟探索公司新推出的電影作品，將會維持45日院線獨家上映期。（GettyImages）

CEO Ted Sarandos：我哋都想稱霸票房！

Ted Sarandos強調，Netflix無意終結傳統電影業運作模式，表示維持45日院線獨家上映，符合現存影業運作機制：「如果我們要跨界發展院線業務，目前我們確實如此發展，我們亦非常好勝、渴望勝出，我們都想贏得首周票房冠軍、我們想稱霸票房！」Ted Sarandos的言論被認為是向院線業派定心丸，釋出善意希望讓收購行動更順利；Sarandos亦試圖為此前「戲院業務過時」的言論撲火。

Ted Sarandos表示Netflix亦想稱霸票房。（GettyImages）