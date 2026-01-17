尋秦記電影版｜江華親回應拒演傳聞　嘆劇組未邀請：無謂逼我講

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色，上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，日前更累積至7000萬元票房！《尋秦記》劇集原班人馬中，觀眾一直對江華飾演的連晉（嫪毐）未有在電影出現感到遺憾，此前江華亦不下一次在訪問中，表示因為嫪毐一角色死，因此拒絕接拍電影版；亦曾表示被安排參與片尾彩蛋拍攝，卻認為彩蛋意義不大。

（《尋秦記》電影版劇照）

觀眾一直對江華飾演的連晉（嫪毐）未有在電影出現感到遺憾。（《尋秦記》劇照）

江華直認從未獲邀參演《尋秦記》電影版 言論疑自相矛盾

江華最近接受顏聯武網台節目《顏式生活》訪問，親自回應未有演出《尋秦記》電影版內情，竟直認劇組其實從來沒有向他發出正式邀請，與此前回應相同話題的版本大有出入、疑似自相矛盾！由於古天樂曾公開表示，未曾邀請《尋秦記》劇集中離世角色回歸參演，因此江華的「拒演」言論則被網民詬病。在接受顏聯武訪問期間，被問到劇組曾否邀請參演，江華斬釘截鐵地表示：「冇，佢哋冇搵過我嘅！」江華亦有留意觀眾網民對他的評價，更模仿網民的口吻：「唔好喺到作大啦，你話人哋搵你，唔好去呃人哋啲流量，人哋根本都冇搵過你！」在顏聯武追問關於劇組邀請時，江華則嘆指：「呢啲無謂逼我講啦……」

江華最近接受顏聯武網台節目《顏式生活》訪問，親自回應未有演出《尋秦記》電影版內情。（《顏式生活》影片截圖）

江華曾不明白電影版意義：原來講緊20年後

江華多年來曾數次公開表示，《尋秦記》劇集成為經典、早已無法被超越，相隔多年重拍成電影意義不大。然而，江華如今表示明白拍成電影版的意義：「對我嚟講，我覺得如果你要我演返嗰個角色，咁我哋大家都老咗，究竟意義喺邊到呢？依家我又明喇！原來佢哋講緊20年後嘅事，咁就啱晒、大家都老咗。」雖然江華表明《尋秦記》電影劇組未有邀請自己參演，但被問及假若有參演機會時，他亦再次拒絕：「唔好喇，人哋都講咗出口……你冇聽過咩？人哋講咗㗎啦！佢話戲裡面嘅角色死咗，我冇辦法令佢復活。因為我哋依家講緊20年後嘛，係咪呀？人哋講咗啦，你仲走去？」

江華飾演的連晉（嫪毐）在劇集中已死。（網上圖片）

江華一直不明白拍《尋秦記》電影版的意義，及後才發覺原來講20年後。（《顏式生活》影片截圖）

江華未感錯失良機：故事人物完咗㗎喇！

《尋秦記》電影版票房大賣，江華卻表示未感錯失良機：「我覺得唔係錯失，因為有人可能好想去做呢樣嘢，有人可能覺得好Enjoy，或者好希望去做呢樣嘢。」但江華明言《尋秦記》對自己而言已成過去：「故事完咗、人物完咗㗎喇！」然而同時大方地表示自己有購票入場支持電影。對於江華的言論，觀眾網民認為江華的態度足見他非常在意《尋秦記》電影版，紛紛認為江華其實耿耿於懷；另外亦有網民認為江華尊重劇集版，因此不強求參與電影，並欣賞江華多年來在電視劇留下一幕又一幕經典。