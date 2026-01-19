陳偉霆驚現《尋秦記》劇集版惹熱議？　網民驚訝：路人甲的味道

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色，上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄。《尋秦記》熱潮一直延續至今，有不少網民都興奮重溫劇集版，有網民竟然在劇集中尋找到疑似陳偉霆的身影。

《尋秦記》上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄。（電影海報）

古天樂率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演回歸。（劇照）

「陳偉霆」驚現《尋秦記》？

日前有網民在重溫《尋秦記》劇集版時，竟然發現其中一位士兵撞樣陳偉霆，就連聲線都有幾分相似，並將截圖分享到社交平台，留言寫道：「重溫尋秦記 彈幕都說這個是陳偉霆」，隨即引起熱議。不少網民看到帖文後，都以為該閒角是由陳偉霆演出，更留言表示：「陳偉霆以前在香港經常演配角，不太紅」、「睇完呢集我都驚呆了」、「聲音好像哈哈哈哈哈哈」、「路人甲的味道，完全不起眼」。

日前有網民在重溫《尋秦記》劇集版時，竟然發現其中一位士兵撞樣陳偉霆。（小紅書）

網民都以為真係陳偉霆。（小紅書）

確實係有幾分相似。（小紅書）

網民搞笑指人有相似

不過有網民都表示《尋秦記》播出時，陳偉霆還在就讀中學，所以劇中的並不是他，而是一位名為「何顯達」的演員：「不是陳 那時候他應該在讀中學」、「不是陳偉霆 是另外一個演員 港劇很多都有他在」、「真不是 不知道名字但是他演過好多tvb的配角 各種同事之類的」、「這是tvb演員何顯達」、「陳偉霆怎麽可能比古天樂矮」。