尋秦記電影版︱古天樂擱置杜琪峯韋家輝銀河映像劇本：好有宿命感

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色，上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，日前更累積至7000萬元票房！古天樂早前接受網台節目「SpotiTalk」訪問，揭開《尋秦記》背後鮮為人知的秘聞，更披露曾收到來自杜琪峯、韋家輝「銀河映像」的劇本，並分享最後未有採用的原因。

古天樂披露曾收到來自杜琪峯、韋家輝銀河映像的《尋秦記》劇本！（《尋秦記》電影版劇照）

古天樂早前接受「SpotiTalk」訪問，揭開《尋秦記》背後鮮為人知的秘聞。（SpotiTalk影片截圖）

擱置杜琪峯韋家輝「銀河映像」版劇本 古天樂坦言非常喜歡劇本精彩

古天樂於訪問中，提及曾收到多達10個《尋秦記》不同版本的劇本，更表示杜琪峯、韋家輝「銀河映像」團隊亦曾提交其中一個劇本，形容該版本具有極強「宿命感」，探討劇情角色之間的「因果」關係，坦言自己非常喜歡、認為劇本非常精彩，但考慮到與劇集版差異甚大，因此最終擱置未拍攝該劇本。古天樂雖然未有採用「銀河映像」的劇本，然而亦特別鳴謝團隊的付出。

古天樂坦言非常喜歡「銀河映像」提交的《尋秦記》劇本，認為劇本非常精彩。（葉志明 攝）

杜琪峯旗下「銀河創作組」曾提交《尋秦記》其中一份劇本。（葉志明 攝）

「銀河映像」由杜琪峯、韋家輝一同創立。（梁碧玲 攝）

古天樂鳴謝爾冬陞為後期製作把關 對《尋秦記》表示肯定：呢部戲得喎！

此外，古天樂亦感謝爾冬陞導演為《尋秦記》劇本的付出，表示爾冬陞在劇本上提供不少意見，亦為後期製作工序把關。古天樂表示爾冬陞在製作經驗豐富，對後期製作具有指導性作用，微細至鏡頭格數、對白配音質素、對白先後鋪排次序，都會為後期製作團隊提供標準答案。古天樂亦表示爾冬陞看畢《尋秦記》電影版後，直言：「呢部戲得喎！」對團隊付出表示肯定。

爾冬陞在《尋秦記》劇本上提供不少意見，亦為後期製作工序把關。（陳順禎 攝）

古天樂兼顧製作與市場策略 坦言靠內地市場配合：香港唔足以令我哋回本

《尋秦記》電影多年來被稱為「都市傳說」，對於新作一直上映無期，古天樂表示需要兼顧製作與市場策略兩方面的考慮：「香港市場其實唔足以令我哋回本，必須要有其他市場配合，尤其係內地市場。」表示香港與內地分別有各大檔期，亦要視乎該檔期的競爭對手：「明知有部戲、競爭對手勁到咁，你擺埋去即係等死。」在排片上映以外，亦要考慮宣傳上的配合。

古天樂坦言《尋秦記》需要兼顧製作與市場策略考慮，單靠香港市場並不足以回本。（陳順禎 攝）

古天樂：唔想部部蝕、到時係我變都市傳說

談到為電影回本，古天樂表示電影製作、統籌角色相當被動，在推廣香港電影以外，古天樂表示不蝕本為重中之重的原則：「我哋拍電影如果真係冇得賺、冇錢，咁點拍下一部戲呢？即係部部蝕，拍10部蝕10部，到時我個人真係變『都市傳說』喇！」坦言在全球經濟不景下，對電影票房成績造成直接影響：「現時市場可能僅有三年前一半！」令發行上映日期的選擇，變得異常困難與被動。

古天樂直言現時香港市場僅有三年前一半。（陳順禎 攝）

古天樂為香港電影「大換血」

《尋秦記》電影票房取得成功，令不少觀眾網民認為能夠重振香港電影市場，然而古天樂直指：「唔會一部戲救返個市場，一定要好多部戲先救得返。其實唔係好多部戲，係要將我哋下一代嘅理念、諗法帶出嚟！」表示自己積極為電影界「換血」，在2028-2030年期間若未能為香港電影「大換血」將會衍生更多問題。