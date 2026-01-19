電影評論學會大獎得獎名單出爐　古天樂廖子妤首度榮封影帝影后

香港電影評論學會今日（19日）公布「第32屆香港電影評論學會大獎」得獎名單，選出最佳電影、最佳導演、最佳編劇及最佳男/女演員五項大獎，及六部推薦電影得獎名單。古天樂、廖子妤分別憑《私家偵探》及《像我這樣的愛情》奪得「最佳男演員」及「最佳女演員」獎，首度榮封評論學會影帝影后！

古天樂憑《私家偵探》奪得「最佳男演員」獎，首度榮封評論學會影帝！（葉志明 攝）

廖子妤憑《像我這樣的愛情》奪得「最佳女演員」獎，首度榮封評論學會影后！（陳順禎 攝）

古天樂在《私家偵探》中變成一個不修邊幅的偵探。（《私家偵探》劇照）

廖子妤於《像我這樣的愛情》裡飾演一位腦麻痺患者。（《像我這樣的愛情》電影劇照）

《私家偵探》成為大贏家

香港電影評論學會昨日（18日）經過七小時激烈討論後，在三輪投票後選出第三十二屆「香港電影評論學會大獎」五項大獎及六部推薦電影。在最矚目的兩項演員大獎外，《再見UFO》獲得「最佳電影」獎，《私家偵探》作為本屆大贏家，導演李子俊、周汶儒亦憑作品奪得「最佳導演」獎。

《私家偵探》作為本屆大贏家，導演李子俊、周汶儒亦憑作品奪得「最佳導演」獎。（麥超億 攝）

古天樂得知首度獲得「香港電影評論學會大獎」最佳男演員獎後，興奮地表示：「2026年開始，再傳來一個好消息，實在太開心！太興奮！多謝香港電影評論學會對我同電影《私家偵探》的肯定，希望大家繼續支持香港好電影！」

古天樂多謝香港電影評論學會對自己與電影《私家偵探》的肯定。（葉志明 攝）

「第32屆香港電影評論學會大獎」完整得獎名單如下：

最佳電影：《再見UFO》

最佳導演：李子俊、周汶儒（《私家偵探》）

最佳編劇：郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁（《UFO離奇命案》）

最佳男演員：古天樂（《私家偵探》）

最佳女演員：廖子妤（《像我這樣的愛情》）

推薦電影六部（最佳電影以外的推薦獎）：

《UFO離奇命案》

《私家偵探》

《女孩》

《毛家》

《世外》

《捕風追影》