夜王︱鄭秀文將黃子華搓圓㩒扁　楊偉倫：我見到V姐就又軟又硬

2026年港產賀歲喜劇《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文（Sammi）攜同《毒舌大狀》破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪與新加盟的楊偉倫、Mandy譚旻萱、COLLAR成員李芯駖、林熙彤、Miko黃潔琪、麗英及盧鎮業等主演，齊聚夜總會獵艷迎接馬年！《夜王》兩位新一代笑匠楊偉倫與何啟華，於東日夜總會場景中舉行「東日不設防」節目，頭炮便請來CEO「V姐」接受訪問，原來職業中令「土地」阿卵經常又軟又大硬，更大爆與前夫「歡哥」合作關係！

《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文攜同《毒舌大狀》破億原班人馬主演。（《夜王》電影劇照）

V姐管理夜總會軟硬兼施 楊偉倫：唔怪得見到V姐又軟又硬！

《夜王》劇組於社交媒體發布影片，由楊偉倫、何啟華主持的「東日不設防」節目中訪問「V姐」鄭秀文，談到如何以女性CEO身份管理夜總會，V姐表示作為女性主管有兩項優勢：「第一妳可以『使硬』，人哋會當妳係一個鐵娘子咁看待；當妳『使軟』嘅時候，人哋又點睇妳呢？又會覺得妳係一個感情嘅動物，可以軟硬兼並！」楊偉倫作為東日夜總會的「土地」，馬上回敬一句：「唔怪得有時我做嘢嘅時候，見到V姐就又軟又硬！真係學到好多嘢！」鄭秀文則笑言要在軟硬之間找到平衡。

V姐是東日夜總會的女性CEO！（《夜王》電影劇照）

楊偉倫與何啟華在「東日不設防」裡訪問V姐鄭秀文。（《夜王》IG影片截圖）

V姐表示管理夜總會要軟硬兼並。（《夜王》IG影片截圖）

楊偉倫笑言難怪見到V姐就又軟又硬！（《夜王》IG影片截圖）

對付前夫歡哥 V姐：將佢玩弄於掌上搓圓㩒扁！

V姐與歡哥（黃子華 飾）作為一對離婚夫婦，何啟華問及如何在東日夜總會中合作共事，V姐則大方地表示：「我都覺得我有優勢，就係我理解佢！當妳理解一個人嘅時候，就可以將佢玩弄於掌上，搓圓㩒扁、又可以將佢壓平！」V姐連爆金句之下，何啟華則歸納做「軟硬圓平」，作為V姐在東日夜總會中對待客人、下屬與拍檔的管理之道！

《夜王》劇情中，鄭秀文與黃子華飾演一對離婚夫妻。（《夜王》IG影片截圖）

V姐表示自己理解歡哥為人。（《夜王》IG影片截圖）

V姐因此能夠將歡哥玩弄於掌上。（《夜王》IG影片截圖）

V姐表示平時將歡哥搓圓㩒扁。（《夜王》IG影片截圖）

V姐仲會將歡哥壓平？（《夜王》IG影片截圖）