《金多寶》年廿六上映　鍾雪瑩呂爵安弄假成真為金燕玲圓橫財夢

導演翁子光首部新春賀歲喜劇電影《金多寶》，正式宣布農曆新年檔期2月13日（年廿六）上映，電影匯聚金像級豪華陣容，包括金燕玲、鍾雪瑩、MIRROR成員呂爵安（Edan）、李尚正、楊詩敏（蝦頭）等實力陣容主演，而小演員李鎧霖更會於電影中展現精靈趣緻一面。

《金多寶由》鍾雪瑩與金燕玲主演，二人飾演嫲嫲與孫女。（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》由金燕玲主演。（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》由MIRROR成員Edan呂爵安主演。（《金多寶》電影劇照）

鍾雪瑩呂爵安為圓金燕玲橫財夢弄假成真

《金多寶》作為闔家歡港產賀歲喜劇，從電影公司今日䆁出的預告片中，揭示故事骨幹以「嫲嫲」金燕玲為首的一家五口關係出發，因一次新春金多寶「中咗但冇買」的荒誕事件，鍾雪瑩、李尚正決定弄假成真，加上呂爵安的情義相助、鬧出一場充滿錯摸的溫情爆笑故事。

鍾雪瑩於《金多寶》劇情中，因為一次新春金多寶「中咗但冇買」的荒誕事件，決定弄假成真！（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》英文片名別具心思

有趣一提，《金多寶》英文片名The Snowball on a Sunny Day直接把Snowball對應到金多寶，意指獎金像雪球般滾大，累積到特定期數才派發巨額；而對應到電影故事發展，當中的善意謊言經過多重的推進，同樣像雪球般越滾越大，在另一個的角度中，添上多一重意義。

鍾雪瑩呂爵安於《金多寶》為圓金燕玲的橫財夢，謊言越滾越大！（《金多寶》電影劇照）

翁子光於《金多寶》齊集老中青三代好戲演員

導演翁子光是次雲集老中青三代好戲之人，更邀請不少電影新面孔亮相。務求為觀眾帶來嶄新觀感，《金多寶》更網羅豪華客串陣容，當中更有不少觀眾緣爆燈的演員登場，為觀眾增添驚喜及賀歲氣氛。從全新預告片所見，首度曝光陣容包括影后鮑起靜、憑《爸爸》勇奪金像獎最佳女配角的谷祖琳、劉錫賢、強尼、盧頌恩、馮勉恆、盧宛茵、趙羅尼、阮文泰、謝魯駟、張錦霞、鄧月平、陳輝虹，以及早前曾於探班活動現身的超萌金毛尋回犬Caski。