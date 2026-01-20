鏢人風起大漠︱李連杰武俠新戲賀歲上映　謝霆鋒舞雙鐵鐧型到炸裂

國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰多年未有主演新戲，目前最後一部主演作品《鏢人：風起大漠》由袁和平執導，與吳京、謝霆鋒合作主演，今日（19日）宣布將於內地賀歲新春檔期上映，並推出預告片段讓一眾巨星造型及動作片段曝光。《鏢人：風起大漠》由袁和平畢生武指功力打造，齊集頂流武俠天團呈獻全年齡層武俠盛宴，將成為中國影史前所未見的巔峰會師！

國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰多年未有主演新戲，目前最後一部主演作品為《鏢人：風起大漠》。（GettyImages）

李連杰主演新作《鏢人：風起大漠》宣布在2026年賀歲檔期內地上映！（《鏢人》電影海報）

《鏢人：風起大漠》劇情簡介

《鏢人：風起大漠》劇組宣布將於今年春節檔期在內地上映，並發布首條預告，劇情講述在風雲暗湧的大漠，一趟橫貫西域與長安的護鏢之行令江湖震蕩的故事，各路勢力為爭奪由「天字號第一逃犯」知世郎帶來的名利相繼入局，展開一場牽動天下局勢的護鏢之旅。

《鏢人：風起大漠》劇情發生在西域沙漠之中。（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

吳京以俠客形象登場。（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

謝霆鋒則以滄桑造型現身。（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

李連杰事隔15年再演武俠片 重現《英雄》無名絕世劍法

《鏢人：風起大漠》預告片中，在李連杰、吳京及謝霆鋒等上演的驚人視覺效果武打場面，亦讓一眾主演造型公開。李連杰事隔15年再演武俠片，於預告片中以達官貴人的錦衣登場，雖然貌似養尊處優，然而一拔出身邊的彎刀，便飛快使出殺著搶攻，重現當年《英雄》無名的絕世劍法，在零碎片段中亦與吳京大打出手，似乎不分高下！

李連杰以達官貴人的錦衣登場。（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

李連杰雖然貌似養尊處優，然而一拔出身邊的彎刀，便飛快使出殺著搶攻。（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

李連杰重現當年《英雄》無名的絕世劍法！（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

李連杰與吳京比劍，高下不分！（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

李連杰翻身腳踢吳京！（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

吳京對戰謝霆鋒「空手入白刃」藝高人膽大

至於吳京則以歷盡滄桑的俠客造型登場，一身黑衣勁裝盡顯驍勇善戰一面，吳京更精通十八般武藝，在預告片中使彎刀、雙硾等兵器，對戰李連杰、謝霆鋒時游刃有餘！吳京在對戰謝霆鋒期間，在雙硾脫手下使出「空手入白刃」以肉掌接招，盡顯角色藝高人膽大的驚人武藝！

吳京在預告片中擅使十八般武藝，包括彎刀及雙硾。 （《鏢人：風起大漠》預告截圖）

吳京以雙硾對戰謝霆鋒。（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

吳京施展一招「空手入白刃」足見藝高人膽大！（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

謝霆鋒以雙鐧對戰吳京。（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

謝霆鋒揮舞雙鐵鐧利落身手型到炸裂

作為香港演員代表的謝霆鋒，以狂野的「虬髯客」造型出場，武器為一對厚重鐵鐧，發招揮舞下型到炸裂！雖然謝霆鋒未如李連杰、吳京一樣擁有深厚武術根底，但在預告片中施展的利落身手毫不遜色，不論在城牆上對戰吳京、在火海中飛踢對手，均足見謝霆鋒為電影的付出，動作身手顯然較過往作品更上一層樓！

謝霆鋒在預告片中，揮舞雙鐧登場，型到炸裂！（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

謝霆鋒雖然未如李連杰及吳京一樣擁有深厚武術根底，但身手亦不下二人！（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

謝霆鋒飛踢吳京，身手非常利落！（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

梁家輝中東貴族神秘現身 張晉惠英紅驚喜友情主演

在三大主演以外，《鏢人：風起大漠》亦驚現影帝梁家輝的身影，身披一套純白色中東貴族風格造型，身份神秘而尊貴，令觀眾非常好奇；新一代動作演員此沙，則搣甩《封神》系列二郎神楊戩的形象，以西域馬背弓箭手造型登場。

梁家輝以中東貴族風格造型在預告裡登場。（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

此沙則搣甩《封神》楊戩，以大漠箭手形象登場。（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

另一位《封神》系列演員于適，則以白髮超狂劍客形象現身，揮舞窄長尖劍邪氣湧現，明顯是劇情中的大反派之一！最後預告片亦曝光友情主演的張晉與惠英紅，雖然二人尚未於片段裡登場，但亦令武俠片影迷對《鏢人：風起大漠》更感期待！

于適則飾演一位白髮超狂劍客！（《鏢人：風起大漠》預告截圖）