百萬人推理︱鄭伊健爆台灣劇組極輕鬆：在香港沒有可能

Netflix原創台灣懸疑推理劇集《百萬人推理》，由鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏等主演，為鄭伊健從影以來首次拍攝台劇，即將於2月12日串流啟播。鄭伊健在《百萬人推理》劇情化身為直覺型警探，與飾演百萬網紅的婁峻碩，探查一連串圍繞網紅世代、塔羅預言與連環神秘事件的真相，二人透過網絡風向指引與世代相異的方式合作辦案。

台灣懸疑推理劇集《百萬人推理》，由鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏等主演。（Netflix圖片）

台灣懸疑推理劇集《百萬人推理》將於2月12日串流啟播。（Netflix圖片）

鄭伊健拍台劇第一日拍一個鏡頭就收工？

據台媒《中時新聞網》報道，鄭伊健早前攜同一班同演於台灣接受訪問，談到首次拍攝台灣劇集，坦言起初非常不習慣，實在與香港拍攝工作模式具極大差異，第一日竟然拍攝一個鏡頭便收工：「在香港沒有可能！每天工時都很長，我還問導演究竟是真是假，在台灣拍戲是一種享受。感謝導演三毛（蘇文聖），安排得很好，整個行程很輕鬆度過。」

鄭伊健拍攝第一日，竟然只係拍一個鏡頭就收工！（Netflix圖片）

鄭伊健被劇組餵肥 靠一項準則維持身型

鄭伊健到台灣拍劇，除了工作過程輕鬆之外，每一站外景更有大量本地美食名物享用，笑言被劇組餵得超飽，更因此而變肥不少。然而，鄭伊健表示一直沒有磅重的習慣，維持身材的方法：「睇塊面就夠！」以面型尖削度作為準則，只要仍然上鏡就證明自己沒有變得太肥。

原來鄭伊健從來沒有磅重的習慣。（Netflix圖片）

鄭伊健獨遊台灣不介意被粉絲野生捕獲

在台灣拍劇正值疫情期間，由於太太蒙嘉慧正在學習日文，因此未有陪同鄭伊健到台灣，而伊健唯一的台灣朋友舒淇當時亦不在本地，因此鄭伊健便在閒時展開一人旅遊，四圍搭車行商場。鄭伊健雖然全程戴上口罩，但在台灣仍不時被影迷粉絲認出，坦言不介意大家「野生捕獲」影相，但最可惜是原定煞科後旅遊兩星期，最後完成所有動作戲份後，伊健竟然確診、要在酒店隔離14日。

鄭伊健在拍攝期間，未有太太蒙嘉慧陪同，好友舒淇亦不在台。（Netflix圖片）