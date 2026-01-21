腦細天劫︱血肉橫飛釋放職場鬱氣　社畜老細被困荒島爆存亡生死鬥

荷里活災難血腥黑色喜劇《腦細天劫》（Send Help），由恐怖片鬼才森溫美（Sam Rami）執導，麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）與戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）主演，劇情講述社畜中女與刻薄老細在空難後流落荒島，原本積存多時的職場鬱氣於島上引爆，二人上演一場血肉橫飛的荒島存亡生死鬥！

麗素麥雅當絲飾演的中女社畜，在職場受盡刻薄老細壓榨。（《腦細天劫》電影劇照）

戴倫奧拜恩飾演年輕的老細，相當刻薄乞人憎。（《腦細天劫》電影劇照）

二人因為空難流落荒島，究竟會發生甚麼事？（《腦細天劫》電影劇照）

《腦細天劫》五大必睇原因

荒島權力大逆轉 情節出奇過癮必定有驚喜

《腦細天劫》劇情抵死過癮，將觀眾熟悉的辦公室衝突，升級到荒島上演！中女社畜蓮達（麗素麥雅當絲 飾）與mean爆波士畢列（戴倫奧拜恩 飾）本來地位不平等，但一場空難後竟成為僅存生還者！波士要靠擁有特殊生存技能的下屬救命，兩人地位立即互換。波士有求於你，當然有風使盡𢃇！如導演森溫美所講：「即使對我拍過好多破格恐怖片的人來說，這部電影都真係太離譜！」連導演都認證情節出奇，必定令觀眾有驚喜！

想不到社畜中女竟然有超人求生技能。（《腦細天劫》電影劇照）

社畜心情人人有共鳴 為打工仔出口氣爽爆全城

香港人的訴求就是返工，但可能都同女主角蓮達一樣，日日被老闆遭質，谷到成肚氣！《腦細天劫》道出香港打工仔心聲，並上演社畜大復仇，為打工仔出氣，絕對大快人心。導演森溫美：「眼見有權有勢的老闆，淪落到要跪求自己睇唔起的下屬，真係大快人心！故事全世界都會明，我們要鼓勵社會各界尊重、善待他人，而不是見高拜見低踩！」作為社畜的你，一定有共鳴。

社畜中女與老細流落荒島後地位大逆轉。（《腦細天劫》電影劇照）

社畜與老細鬥法血肉橫飛！（《腦細天劫》電影劇照）

黑色幽默夠過癮 血肉橫飛大叫過癮

集黑色幽默及恐怖血腥於一身，風格強烈，屬驚慄片迷必睇之選！中女社畜同mean爆波士的辦公室角力只是頭盤，當「戰場」轉移到荒島，風格立即180度改變。求生過程中，兩人表面上要合作求存，事實上卻各懷鬼胎，情節荒誕之餘，場面更越來越暗黑血腥，血肉橫飛，影迷必定大叫過癮！

究竟中女社畜心中在盤算甚麼？（《腦細天劫》電影劇照）

導演森溫美非一味靠嚇 戲味十足

元祖級恐怖片大師森溫美（Sam Rami）拍驚慄片起家，黑色幽默恐怖片《屍變》系列（The Evil Dead）、《地獄巫門等你來》（Drag Me To Hell）套套經典。但森溫美不是一味靠嚇，《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列、《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）都充滿娛樂性。今次《腦細天劫》，森溫美就將幽默同驚慄完美結合，越睇越有戲味，影迷必定收貨！

少爺仔老細在荒島睇怕凶多吉少！（《腦細天劫》電影劇照）

愛情片天后麗素麥雅當絲 生涯大突破演活kam爆社畜

《腦細天劫》由兩位主角撐起，兩位都實力、外型兼備！演過《忘了、忘不了》（The Notebook）、《回到最愛的一天》（About Time）之愛情片天后麗素麥雅當絲（Rachel McAdams），今次更非常破格，由kam爆社畜演變成兇狠中女，絕對為生涯中一大突破！至於《移動迷宮》（The Maze Runner）型男戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）飾演賤精波士一樣有驚喜，兩大主角出盡全力大鬥演技，114分鐘毫無悶場由頭帶到尾！

麗素麥雅當絲在《腦細天劫》裡形象非常破格，搣甩甜姐兒成為兇狠中女！（《腦細天劫》電影劇照）

【故事大綱】

《腦細天劫》有血有汗、有驚有喜，為全世界打工仔狠狠出啖氣，絕地控訴呢個波士最抵死！中女社畜蓮達 (麗素麥雅當絲 飾）與mean爆波士畢列 (戴倫奧拜恩 飾）地位不平等，但一場空難後竟成為僅存生還者，同困在荒島自求多福！精通求生技能的蓮達與畢列地位大逆轉，上演一場意想不到的黑色血腥復仇戰，兩人被逼困獸鬥，究竟會聯手逃走還是鬥過你死我活，邊個可以笑到最後？《腦細天劫》由《蜘蛛俠》系列導演森溫美執導，將於1月29日大銀幕上映。