The Rip︱麥迪文拆解Netflix方程式：X分鐘引發高潮防觀眾玩電話

Netflix原創警匪懸疑電影《The Rip》（台譯《全信沒收》）由賓艾佛力（Ben Affleck）、麥迪文（Matt Damon）主演，日前於串流平台全球同步上映。《The Rip》劇情講述賓艾佛力與麥迪文飾演的邁亞密警方緝毒組警探，在一次執勤中發現毒梟匿藏的2000萬美元現金，但由於警隊內部籠罩貪污醜聞、緝毒組隊長疑似被販毒集團謀殺，因此兩位幹探與團隊之間陷入互相猜疑，大家都擔心自己人之中「有內鬼」！

賓艾佛力與麥迪文事隔多年再度合作，一同主演警匪電影《The Rip》。（GettyImages）

賓艾佛力與麥迪文在劇情中飾演邁亞密警隊緝毒組警探。（《The Rip》電影劇照）

《The Rip》劇情中一連串負面事件令大家擔心警隊「有內鬼」。（《The Rip》電影劇照）

《無間道》《重案夢幻組》緝毒刮內鬼劇情合體

《The Rip》在Netflix上映後，美國觀眾認為劇情似是《重案夢幻組》（Bad Boys）系列與《無間道》、《無間道風雲》（The Departed）的合體，當然邁亞密緝毒組場域與單位背景已經與《重案夢幻組》相同，而在警隊緝毒組裡刮出內鬼，情節亦與《無間道》暗合。《The Rip》兩位男主角在劇情開端雖然堅定地要做個好警察，但亦因為個人觀點與利益而具有犯錯、出賣對方的理由，劇情令觀眾不斷猜測究竟有誰能夠信任。

緝毒組各位成員不知有誰能夠信任。（《The Rip》電影劇照）

講到內鬼，當然會令聯想到《無間道》！（《無間道》劇照）

（《無間道》劇照）

麥迪文拆解Netflix方程式：頭5分鐘引發高潮防止觀眾玩電話

最近麥迪文在宣傳《The Rip》期間，在網台節目《The Joe Rogan Experience》上大爆Netflix製作方程式，直指平台為防止觀眾在家中心不在焉玩電話，竟然會要求劇本不斷重複解釋劇情：「串流平台會討論是否應該在對白中，重複強調劇情三四次，以防觀眾錯過重點。」此舉雖然令電影藝術性大打折扣，但在串流盛行的年代無奈具有實用性。麥迪文更表示Netflix電影會在開場設置一場大戰，在頭五分鐘便引發高潮留住觀眾，以《The Rip》為例則為開場女警長被殺手包圍、規模不算太大但相當緊湊的槍戰。