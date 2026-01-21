林敏驄有意與曾志偉開戲　對方飯局中有美女敬酒：有啲咁嘅筍嘢

香港血腥驚慄劇情電影《維多利亞壹號》，由Josie何超儀監製兼主演，今年適逢何超儀與Conroy陳子聰創立的852電影公司20周年，兼且何超儀成為MOVIE MOVIE本屆焦點影人，公司開山之作《維多利亞壹號》推出國際版並於昨日（20日）舉行首映禮。何超儀攜同丈夫陳子聰、「二蚊」Iman Taheri，以及曾於《全力扣殺》合作的郭子健導演、黃智亨導演、林敏聰、邵音音等到場出席。

何超儀、陳子聰監製作品《維多利亞壹號》推出國際版，今日舉行首映禮。（莫匡堯 攝）

何超儀攜同丈夫陳子聰、「二蚊」Iman Taheri，以及曾於《全力扣殺》合作的郭子健導演、黃智亨導演、林敏聰、邵音音等到場出席。（莫匡堯 攝）

林敏驄曾參演852電影公司作品《全力扣殺》。（莫匡堯 攝）

林敏驄受訪全程妙語連珠 怕《維多利亞壹號》血腥：血淋淋有咩好睇？光脫脫仲衰！

首映禮上，曾參演852電影公司作品《全力扣殺》的林敏驄接受傳媒訪問，全程保持無厘頭對答風格，見首映嘉賓全男班便笑言：「冇女冇剩呀，真係慘，dry呀！呢個咩台嚟，囡都冇嘅！」談到當年《維多利亞壹號》上映時的震撼程度，林敏驄亦笑言：「嗰時未夠18歲呀！」對電影血腥暴力風格亦感到怕怕：「血淋淋？我好驚喎。我好少拍呢啲，血淋淋有咩好睇？光脫脫仲衰！」

林敏驄接受訪問時全程妙語連珠。（莫匡堯 攝）

邵音音今日亦有到場，林敏驄竟然話現場「冇女」？（莫匡堯 攝）

孖好友曾志偉開戲？ 林敏驄：寫劇本好耐、用AI寫幾個鐘！

林敏驄好友曾志偉月初宣布離開TVB，談到二人合作開戲的可能性，林敏驄表示：「度緊啦！寫劇本好耐呀，用AI寫幾個鐘呀，任由AI發揮，唔使規劃開正我個範！」至於曾志偉的參與度，林敏驄卻扯遠至志偉到內地踢波的「艷事」，笑言：「不嬲都有返大陸打波，唔同佢哋之嘛，水平唔一樣！」對於志偉在飯局中有美女敬酒，林敏驄則笑言：「有啲咁嘅筍嘢！呢度冇嘅？早啲響呀！」