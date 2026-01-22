腦細天劫｜一場空難權力大逆轉　社畜中女荒島發雌威食住賤精波士

《腦細天劫》，堪稱是有血有汗、有驚有喜，為全世界打工仔狠狠出啖氣的電影。故事講中女社畜蓮達（麗素麥雅當絲 飾）與mean爆波士畢列（戴倫奧拜恩 飾）地位不平等，但一場空難後竟成為僅存生還者，同困在荒島自求多福！精通求生技能的蓮達與畢列地位大逆轉，上演一場意想不到的黑色血腥復仇戰，兩人被逼困獸鬥。（香港上映1月29日）

中女社畜蓮達（麗素麥雅當絲 飾），長期受老細欺壓。（《腦細天劫》影片截圖）

mean爆波士畢列（戴倫奧拜恩 飾），打算在一次公幹後解僱對方。（《腦細天劫》影片截圖）

社畜心情人人有共鳴

香港人的訴求就是返工，但可能都同女主角蓮達一樣，日日被老闆遭質，谷到成肚氣！《腦細天劫》道出香港打工仔心聲，並上演社畜大復仇，為打工仔出氣，絕對大快人心。導演森溫美：「眼見有權有勢的老闆，淪落到要跪求自己睇唔起的下屬，真係大快人心！故事全世界都會明，我們要鼓勵社會各界尊重、善待他人，而不是見高拜見低踩！」作為社畜的你，一定有共鳴。

一場空難，地位逆轉。（《腦細天劫》影片截圖）

老細不再有話事權，仲要聽命於下屬。（《腦細天劫》影片截圖）

血肉橫飛大叫過癮

集黑色幽默及恐怖血腥於一身，風格強烈，屬驚慄片迷必睇之選！中女社畜同mean爆波士的辦公室角力只是頭盤，當「戰場」轉移到荒島，風格立即180度改變。求生過程中，兩人表面上要合作求存，事實上卻各懷鬼胎，情節荒誕之餘，場面更越來越暗黑血腥，血肉橫飛，影迷必定大叫過癮！

社蓄中女，荒島大發雌威。（《腦細天劫》影片截圖）

成個野豬頭劈落嚟。（《腦細天劫》影片截圖）

導演森溫美非一味靠嚇

元祖級恐怖片大師森溫美（Sam Rami）拍驚慄片起家，黑色幽默恐怖片《屍變》系列（The Evil Dead）、《地獄巫門等你來》（Drag Me To Hell）套套經典。但森溫美不是一味靠嚇，《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列、《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）都充滿娛樂性。今次《腦細天劫》，森溫美就將幽默同驚慄完美結合，越睇越有戲味，影迷必定收貨！

求生過程中，兩人表面上要合作求存，事實上卻各懷鬼胎。（《腦細天劫》劇照）

愛情片天后生涯大突破

《腦細天劫》由兩位主角撐起，兩位都實力、外型兼備！演過《忘了、忘不了》（The Notebook）、《回到最愛的一天》（About Time）之愛情片天后麗素麥雅當絲（Rachel McAdams），今次更非常破格，由kam爆社畜演變成兇狠中女，絕對為生涯中一大突破！至於《移動迷宮》（The Maze Runner）型男戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）飾演賤精波士一樣有驚喜，兩大主角出盡全力大鬥演技，114分鐘毫無悶場由頭帶到尾！