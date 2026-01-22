28年後人骨聖殿｜「屍王」係前MMA選手　創下8秒KＯ對手紀錄

末日災難鉅製《28年後》三部曲，第二章《28年後：人骨聖殿》已於上周獻映。今次由《糖魔怪客》新銳導演妮雅達柯斯塔（Nia DaCosta）執導、神級編劇阿歷士嘉倫（Alex Garland）操刀劇本，而首集導演丹尼波爾（Danny Boyle）同首集男主角，《奧本海默》影帝斯里安梅菲（Cillian Murphy）坐陣監製。不過全片最搶眼一角，應該是「屍王」Samson。上集驚喜現身，今集更是主力角色，而這位身高206cm的巨人，原來是來自格鬥界的傳奇，曾創下8秒KO對手的前 MMA 重量級格鬥選手 Chi Lewis-Parry。



「屍王」Samson，上集驚喜現身，今集更是主力角色。（《28年後：人骨聖殿》劇照）

電影今集最矚目的焦點，莫過於邀得身高達 206 cm 的前 MMA 重量級格鬥選手 Chi Lewis-Parry 飾演病毒爆發 28 年後進化出的最強感染者「Alpha」Samson。Lewis-Parry 曾於 UAE Warriors 2 大賽中，僅耗時 8 秒便擊倒，有「埃及變形俠醫」之稱的Mahmoud Hassan，寫下賽事史上最快 KO 紀錄。

+ 2

全裸上陣展現「進化版」雄性震撼

隨着病毒進化，感染者已徹底捨棄文明束縛。這位「真人版巨人」讓喪屍不再只是成群結隊的威脅，更是能單憑一人力量摧毀倖存者防線的戰鬥機器。Chi Lewis-Parry 在片中挑戰極限，以全裸姿態演繹最原始的侵略性。海外試映時，「屍王」的生理特徵引起網民瘋狂討論！製片方坦言，為了呈現 Alpha 屍王近乎神話般的原始力量感，視覺設計上作出了大膽突破。

這位「真人版巨人」將其驚人的爆發力帶入《28年後：人骨聖殿》。他飾演的 Samson 經過 28 年的病毒變異，進化成擁有超越人類邏輯體能的「屍王」。（《28年後：人骨聖殿》劇照）

由於拍攝現場有未成年的演員—— 12 歲童星艾菲威廉斯（Alfie Williams），Chi Lewis-Parry 透露劇組因此特別訂製高質「私處義體」（Prosthetics）「蔽體」，避免他在拍攝「全祼」上陣。他表示：「為了配合屍王 6 呎 8 吋的龐大身形，義體的比例亦經過精密微調，旨在營造極致的視覺衝擊，同時亦確保在拍攝現場保護未成年演員，體現劇組對專業操守的堅持。」

Chi Lewis-Parry 在戲中都有展現巨大的下體，到底係真定假？（影片截圖）

震撼尺寸係真定假？

當傳媒追問該「私處義體」的震撼尺寸是否符合真實情況時，這位前 MMA 拳手展現出格鬥選手的自信與幽默感，他笑言：「我只能說，我本人就是 206 cm（6 呎 8 吋）高的巨漢，一切比例自有公論！」 此番霸氣言論瞬間點燃網絡熱話，令觀眾對他在片中的「原始進化形態」更感好奇。