奧斯卡2026︱《罪人們》16項提名創歷史 甜茶、狄卡比奧再爭影帝
國際影壇年度盛事「第98屆奧斯卡金像獎」將於3月15日舉行，美國電影藝術與科學學院今日（22日）舉行提名宣布典禮，透過直播向全球觀眾宣布今屆入圍各獎演技及技術大獎名單，包括本屆新增設的「最佳選角」獎，並宣布由Conan O'Brien擔任今屆頒獎典禮主持。
《罪人們》憑16項提名創奧斯卡歷史 添麥菲查洛美、里安納度狄卡比奧再爭影帝
「第98屆奧斯卡金像獎」提名名單公布後，今屆由《罪人們》（Sinners》獲得16項提名稱霸，包括「最佳電影」「最佳導演」「最佳男主角」「最佳女配角」及12項技術大獎，數量刷新奧斯卡歷史上最多14項提名的原紀錄；保羅湯瑪士安德遜作品《一戰再戰》（One Battle After Another》則提名13項大獎，包括由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio角逐影帝，將再次與「甜茶」添麥菲查洛美爭影帝！
「第98屆奧斯卡金像獎」完整提名名單：
「最佳電影」獎：
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《F1電影》
《科學怪人》（Frankenstein）
《Hamnet》
《Marty Supreme》
《一戰再戰》
《The Secret Agent》
《Sentimental Value》
《罪人們》
《Train Dreams》
「最佳導演」獎：
趙婷《Hamnet》
Josh Safdie《Marty Supreme》
保羅湯瑪士安德遜《One Battle after Another》
Joachim Trier《Sentimental Value》
Ryan Coogler《罪人們》
「最佳男主角」獎：
添麥菲查洛美《Marty Supreme》
里安納度狄卡比奧《一戰再戰》
伊芬鶴基《Blue Moon》
米高B佐敦《罪人們》
Wagner Moura《The Secret Agent》
「最佳女主角」獎：
Jessie Buckley《Hamnet》
Rose Byrne《If I Had Legs I'd Kick You》
Kate Hudson《Song Sung Blue》
Renate Reinsve《Sentimental Value》
愛瑪史東《暴蜂尼亞》
「最佳男配角」獎：
班尼史奧狄多路《一戰再戰》
Jacob Elordi《科學怪人》
Delroy Lindo《罪人們》
辛潘《一戰再戰》
Stellan Skarsgård《Sentimental Value》
「最佳女配角」獎：
艾麗芬寧《Sentimental Value》
Inga Ibsdotter Lilleaas《Sentimental Value》
Amy Madigan《凶器》
Wunmi Mosaku《罪人們》
Teyana Taylor《一戰再戰》
「最佳原創劇本」獎：
《Blue Moon》
《It was just an Accident》
《Marty Supreme》
《Sentimental Value》
《罪人們》
「最佳改編劇本」獎：
《暴蜂尼亞》
《科學怪人》
《Hamnet》
《一戰再戰》
《Train Dreams》
「最佳原創音樂」獎：
《暴蜂尼亞》
《科學怪人》
《Hamnet》
《一戰再戰》
《罪人們》
「最佳原創歌曲」獎：
〈Dear Me〉《Diane Warren：Relentless》
〈Golden〉《Kpop獵魔女團》
〈I Lied to You〉《罪人們》
〈Sweet Dreams of Joy〉《Viva Verdi！》
〈Train Dreams〉《Train Dreams》
「最佳聲效」獎：
《F1電影》
《科學怪人》
《一戰再戰》
《罪人們》
《Sirāt》
「最佳視覺效果」獎：
《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash）
《F1電影》
《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）
《The Lost Bus》
《罪人們》
「最佳攝影」獎：
《科學怪人》
《Marty Supreme》
《一戰再戰》
《罪人們》
《Train Dreams》
「最佳選角」獎：
《Hamnet》
《Marty Supreme》
《一戰再戰》
《The Secret Agent》
《罪人們》
「最佳剪接」獎：
《F1電影》
《Marty Supreme》
《一戰再戰》
《Sentimental Value》
《罪人們》
「最佳美術指導」獎：
《科學怪人》
《Hamnet》
《Marty Supreme》
《一戰再戰》
《罪人們》
「最佳服裝設計」獎：
《阿凡達3》
《科學怪人》
《Hamnet》
《Marty Supreme》
《罪人們》
「最佳化妝及髮型」獎：
《科學怪人》
《國寶》
《罪人們》
《The Smashing Machine》
《The Ugly Stepsister》
「最佳動畫」獎：
《彩虹少年穿越大冒險》（Arco）
《外星奇遇記》（Elio）
《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）
《Little Amélie or the Character of Rain》
《優獸大都會2》（Zootopia 2）
「最佳國際影片」獎：
《The Secret Agent》
《It was just an Accident》
《Sentimental Value》
《Sirāt》
《The Voice of Hind Rajab》
「最佳紀錄片」獎：
《The Alabama Solution》
《Come see me in the Good Light》
《Cutting Through Rocks》
《Mr. Nobody Against Putin》
《The Perfect Neighbor》
「最佳紀錄短片」獎：
《All the Empty Rooms》
《Armed Only with a Camera：The Life and Death of Brent Renaud》
《Children No More：Were and are Gone》
《The Devil is Busy》
《Perfectly a Strangeness》
「最佳實拍短片」獎
《Butcher's Stain》
《A Friend of Dorothy》
《Jane Austen's Period Drama》
《The Singers》
《Two People Exchanging Saliva》
「最佳動畫短片」獎：
《Butterfly》
《Forevergreen》
《The Girl Who Cried Pearls》
《Retirement Plan》
《The Three Sisters》