死亡筆記｜「彌海砂」戶田惠梨香新造型暴走　網民嘆︰似50歲大媽

日本女星戶田惠梨香，於2006年，以17之齡拍下《死亡筆記》真人版電影，飾演彌海砂一角而走紅，可愛的外表，親切的笑容令她瞬間走紅，更成為不少男士心目中的清純女神。事隔20年，現年37歲的她，近年多次被指顏值崩壞，在日前首播的新戲《Reboot》，與戲中喜劇演員津田篤宏的合照便叫人驚訝，但未完，原來她早前接拍了另一部Netflix劇集《地獄占星師》，劇中更索性刻意化老妝，實行「自毀」女神形象。



日本女星戶田惠梨香，於2006年以17之齡拍下《死亡筆記》真人版電影，飾演彌海砂一角而走紅。（《死亡筆記》劇照）

戶田惠梨香可愛的外表，親切的笑容令她瞬間走紅，更成為不少男士心目中的清純女神。（《死亡筆記》劇照）

回想17歲拍攝《死亡筆記》真人版的戶田惠梨香，以雙馬尾超萌造型，神還原漫畫角色，獲不少漫畫迷大讚，盡吸大批男粉。不過近日，她與鈴木亮平主演的新戲《REBOOT》正式播出，同劇日本喜劇演員津田篤宏發出的合照，就引起網民熱議。照片中戶田惠梨香穿著全黑高領裝、頭髮紮起，戶田惠梨香這身打扮及容貌，就被粉絲大喊︰「還我彌海砂」、「時間好殘酷啊！」

戶田惠梨香與同劇日本喜劇演員津田篤宏發出的合照，就引起網民熱議。（網上圖片）

雖然戶田惠梨香被指走樣都不是第一日的事，而她似乎毫不在意，在昨日公開的Netflix新劇《地獄占星師》預告片中，她更索性扮演老女人角色，還原劇中極具爭議的傳奇人物「細木數子」。從預告及劇照可見，昔日的甜美笑容完全消失，眼前的戶田惠梨香散發一份不寒而慄的威嚴，難怪有人大嘆︰「完全不像 37 歲，似50歲大媽」。不過亦有人讚她能精準捕捉到「細木數子」真人的神韻，能夠為角色犧牲外表，並挑戰這個受爭議的角色，被指非常敬業了。

昨日公開的Netflix新劇《地獄占星師》預告片中，她更索性扮演老女人角色。（《地獄占星師》海報）

從預告及劇照可見，昔日的甜美笑容完全消失，眼前的戶田惠梨香散發一份不寒而慄的威嚴。（《地獄占星師》預告截圖）