Disney+ 2026晒冷片單　IU、李鍾碩、朴寶英新劇劇照全公開

近年積極搶佔串流市場的Disney+，2026將加重注碼乘勝追擊，呈獻更龐大的韓劇版圖，涵蓋更廣泛的題材領域、以及前所未見的殿堂級星光陣容，與觀眾開啟精彩絕倫的全新篇章！當中包括IU、邊佑錫合作的矚目浪漫劇《21世紀大君夫人》、申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮譜宮廷四角戀的《再婚皇后》，以及「國民女神」朴寶英陷貪婪深淵 走私黃金亡命天涯《賭金》。

《21世紀大君夫人》由「國民天后」IU李知恩搭檔新生代實力男神邊佑錫主演。（《21世紀大君夫人》劇照）

邊佑錫憑《背著善宰跑》人氣急升，兩位高顏值組合，帶出的化學反應令劇集未播先轟動。（《21世紀大君夫人》劇照）

年度最受期待的愛情浪漫劇《21世紀大君夫人》亦將於４月隆重登場！劇集由「國民天后」IU李知恩(《苦盡柑來遇見你》)搭檔新生代實力男神邊佑錫(《背著善宰跑》)主演，高顏值組合的化學反應令劇集未播先轟動！故事背景設定於虛構的21世紀韓國立憲君主制時代，講述一位人氣王子與韓國最大財閥女繼承人，為個人利益結盟，卻在過程中發現真愛真諦，共同譜寫出一段從算計到心動的夢幻戀曲！

改編自超人氣同名小說及網漫《再婚皇后》，由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮領銜主演。（《再婚皇后》劇照）

李鍾碩將捲入一場融合政治算計與浪漫情緣的華麗宮廷浪漫故事。（《再婚皇后》劇照）

改編自超人氣同名小說及網漫《再婚皇后》，由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮領銜主演，講述完美皇后娜菲爾(申敏兒 飾)遭遇丈夫背叛，面對皇帝出軌並強逼離婚的屈辱，她也不低頭認命，果斷答應離婚。為了奪回屬於自己的尊嚴與權力，娜菲爾更霸氣宣佈要與敵國王子再婚，實行絕地反擊！一場融合政治算計與浪漫情緣的華麗宮廷浪漫故事即將開始！

「國民女神」朴寶英驚豔回歸 Disney+ 新劇《賭金》，飾演渴望翻身的年輕女子禧主。（《賭金》劇照）

繼 2024 年度破紀錄神劇《照明商店》後，「國民女神」朴寶英驚豔回歸 Disney+ 新劇《賭金》，飾演渴望翻身的年輕女子禧主，在準備展開新人生時，命運卻出現巨變，更被無盡的貪婪吞噬，並開展走私黃金的亡命生涯。驚悚懸疑劇《賭金》由朴寶英(《照明商店》)、金聖喆(《無路可走：輪盤賭》)、李玹旭(《我的上流世界》)主演，黃造潤(《原罪犯》)編劇，金星勳(《秘密任務》)執導