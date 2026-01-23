奧斯卡2026︱《阿凡達3》獲兩項提名　破格入圍最佳服裝設計

國際影壇年度盛事《第98屆奧斯卡金像獎》將於3月15日舉行，美國電影藝術與科學學院昨晚（22日）舉行提名宣布典禮，透過直播向全球觀眾宣布今屆入圍各獎演技及技術大獎名單，包括本屆新增設的「最佳選角」獎，並宣布由Conan O'Brien擔任今屆頒獎典禮主持。



今屆由《罪人們》（Sinners》率先跑出，獲得16項提名稱霸，包括「最佳電影」「最佳導演」「最佳男主角」「最佳女配角」及12項技術大獎，數量刷新奧斯卡歷史上最多14項提名的原紀錄。其次為保羅湯瑪士安德遜作品《一戰再戰》（One Battle After Another》獲提名13項大獎，包括由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio角逐影帝，將再次與「甜茶」添麥菲查洛美，繼金球獎後再爭影帝！

有得提名固然開心，而有個提名就令影迷非常關心，到底點入到圍？講緊是《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash），電影獲提名「最佳視覺效果」及「最佳服裝設計」獎，要知道《阿凡達》的藍星人，都是歸於大自然，赤條條居多，未知評審是否基於愈少布愈難發揮，less is more的原則去決定讓它入圍。當然，該獎項都包涵造型設計，這亦見創作者的功力。

