奧斯卡2026｜提名名單10大要點分析　演技獎全歸熱門變金球精英賽

國際影壇年度盛事「第98屆奧斯卡金像獎」將於3月15日舉行，大會日前（22日）舉行提名宣布典禮，公布今屆24項大獎入圍作品，其中《罪人們》（Sinners）合共提名16項大獎創下奧斯卡歷史新高，因此廣受全球觀眾關注。本屆奧斯卡頒獎典禮提名名單公開後，在大熱門作品與提名演技獎項的巨星外，亦有不少令影業意外的結果及統計數據，以下將為各位觀眾詳析奧斯卡提名名單10項要點！

「第98屆奧斯卡金像獎」日前公布24項大獎入圍作品。（網站圖片）

演技大獎全歸大熱門成為「金球獎精英賽」

入圍奧斯卡男女主角演技大獎的10位演員，與月初舉行的「第83屆金球獎」提名名單中「劇情類別」及「喜劇或音樂劇類別」的演員完全重疊，令演技大獎大歸大熱門人選，結果不出外界預期。奧斯卡更因為僅設一項主角演技獎，因此篩走男女演員各五位，變相成為「金球獎精英賽」，將金球獎提名的最出色五位演員集結爭獎，相信賽果宣布一刻會令觀眾倍感緊張！

早前奪得金球影帝的添麥菲查洛美亦成為奧斯卡大熱門。（GettyImages）

《罪人們》提名數量創歷史 《一戰再戰》不容忽視平《鐵達尼號》紀錄

《罪人們》於今屆入圍16項大獎創下奧斯卡歷史，消息固然令影迷震奮；然而保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）執導新作《一戰再戰》（One Battle After Another）入圍14項大獎，其實亦打平《星聲夢裡人》（La La Land）、《鐵達尼號》（Titanic）及《彗星美人》（All About Eve）的紀錄，成為《罪人們》今屆最大競敵！

《罪人們》入圍16項大獎創下奧斯卡歷史！（《罪人們》電影劇照）

《一戰再戰》入圍14項大獎其實亦打平之前紀錄，將會成為《罪人們》的競敵。（《一戰再戰》電影劇照）

《國寶》意外跌出「最佳國際影片」獎 竟提名化妝髮型

去年日本超賣座電影《國寶》叫好叫座，成功刷新當地影史實拍電影最高票房紀錄，亦順理成章代表日本出戰奧斯卡，角逐「最佳國際影片」獎項。《國寶》呼聲極高之下意外跌出最後五強，但竟然提名「最佳化妝及髮型」獎，成為極少數能夠入圍技術獎項的非英語系電影。

《國寶》未能代表日本成功入圍「最佳國際影片」，卻提名「最佳化妝及髮型」獎。（《國寶》電影劇照）

挪威女導演處女作《醜繼妹》入圍成歷屆罕有Cult片

談到「最佳化妝及髮型」獎，挪威女導演Emilie Blichfeldt的處女執導作品《醜繼妹》（The Ugly Stepsister）亦入圍該項技術大獎，成為奧斯卡史上罕見獲提名的首部劇情片。《醜繼妹》劇情改編自經典童話《灰姑娘》，然而卻「黑化」改造成為Cult片版，亦是奧斯卡史上相當罕見題材類型。

挪威女導演Emilie Blichfeldt的處女執導作《醜繼妹》成為絕少入圍金像獎的Cult片。（《醜繼妹》電影劇照）

恐怖驚慄片演技終獲評審青睞

奧斯卡最備受矚目的各項演技大獎，歷年得主普遍主演劇情片或傳記片等類型，被認為是投選評審較側重偏愛的類型。然而，今屆主演恐怖、驚慄片的演員演技一樣獲得青睞，包括主演《暴蜂尼亞》（Bugonia）的影后愛瑪史東（Emma Stone）；《罪人們》男主角米高B佐敦（Michael B Jordan）男配角Delroy Lindo、女配角Wunmi Mosaku；以及《科學怪人》男配角Jacob Elordi，均在驚慄恐怖題材作品表現出色而被受讚譽。

驚慄片的演員演技今屆一樣獲得奧斯卡青睞。（《暴蜂尼亞》電影劇照）

朴贊郁執導新作《選擇有罪》離奇失蹤

韓國殿堂級導演朴贊郁，去年推出新作《選擇有罪》，於月初舉行的金球獎提名「喜劇或音樂劇類型最佳電影」、「最佳外語電影」並由男主角李炳憲提名「喜劇或音樂刻類型最佳男主角」三項大獎，成為口碑呼聲甚高的外語作品。然而當外界預期《選擇有罪》或會一樣提名演技獎及作品獎，卻竟然離奇失蹤，連「最佳國際影片」獎均未見蹤影，令人大感意外。

《選擇有罪》早前於金球獎提名三項大獎，其實相當受歡迎與肯定。（《選擇有罪》劇照）

賣座音樂劇《魔法壞女巫：第二章》完全出局

去年超賣座音樂劇電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked：For Good）不論票房及口碑都繼承第一集的成功，首集更提名10項大獎及贏得其中「最佳美術指導」「最佳服裝設計」獎項。早前《魔法壞女巫：第二章》於金球獎亦提名數項大獎，然而在今屆奧斯卡卻完全出局，連「原創音樂」「原創歌曲」等技術獎均未有入圍，令人疑惑第二集質素是否急跌至完全出局的地步。

《魔法壞女巫》上屆提名10項奧斯卡大獎，並奪得其中兩獎。（《魔法壞女巫：第二章》電影劇照）

第二集竟然在今屆連一項提名都沒有。（《魔法壞女巫：第二章》電影劇照）

DC、Marvel超級英雄片無一入圍

歷屆奧斯卡不時有超級英雄電影入圍技術獎項，今屆不論DC或Marvel製作的超級英雄電影都一律無一入圍，似乎哥普拉（Francis Ford Coppola）、馬田史高西斯（Martin Scorsese）等殿堂級導演終於「成功爭取」選民同意超級英雄不應被視為電影，讓超級英雄全數被淘汰出局。

今屆奧斯卡一律拒超級英雄於門外！（《神奇4俠：英雄第一步》電影劇照）

華納電影制霸30項提名 獨立片商抬頭反勝百年名廠

至於各大荷里活片廠出品電影的提名數量，則以投資拍攝《罪人們》及《一戰再戰》的華納兄弟以30項提名稱霸同業；同時NEON、FOCUS及A24等獨立片商亦開始抬頭，分別提名18項、13項及11項全達雙位數；然而傳統百年名廠如派拉蒙影業則完全失蹤，迪士尼、索尼及環球等提名數量均只有個名數，落後於一種中小型獨立片商。

投資拍攝《罪人們》及《一戰再戰》的華納兄弟以30項提名稱霸同業。（電影截圖）

Netflix贏盡串流業界 《F1》賽車緊貼尾燈

在傳統片廠以外，串流業界則由Netflix以16項提名贏盡同業，其中《科學怪人》便已佔其中九項，動畫《Kpop獵魔女團》亦提名「最佳原創歌曲」及「最佳動畫」獎。同樣以串流業務為主的蘋果公司（Apple）則以賽車電影《F1》緊貼Netflix車尾燈，獲得6項提名算是成績不俗。