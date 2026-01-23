爛片奧斯卡︱楊紫瓊新戲意外入圍　《白雪公主》曾惹熱議眾望所歸

國際影壇最矚目頒獎典禮「第98屆奧斯卡金像獎」昨晚（22日）舉行提名宣布典禮，吸引全球觀眾影迷回顧2025年度荷里活佳作，而作為「爛片界奧斯卡」的金酸莓獎（Razzie Awards），昨晚亦公布五部入圍「最差電影」大獎的提名電影，楊紫瓊作為首位華人奧斯卡影后，去年一部新作竟然入圍爛片最後五強，名單令不少觀眾感到意外！

奧斯卡影后楊紫瓊新戲竟然上榜？（Getty Images）

爛片奧斯卡「金酸莓獎」最後五強名單

2026年金酸莓獎「最差電影」大獎最後五強，包括Netflix原創科幻片《The Electric State》；「星期三」Jenna Ortega、巴利高根（Barry Keoghan）主演心理驚慄片《Hurry Up Tomorrow》；楊紫瓊主演科幻系列電影《Star Trek：Section 31》；饒舌巨星ICE CUBE主演科幻驚慄片《War of the World》；以及迪士尼真人版《白雪公主》（Snow White）。入選最後五強的爛片中，其中三部為科幻電影題材，不論Netflix巨資製作或暢銷系列續作，均未能倖免成為爛片。

Netflix自資原創電影亦不能倖免。（《The Electric State》電影劇照）

科幻、驚慄類型似乎容易中招。（《Hurry Up Tomorrow》電影劇照）

楊紫瓊成為奧斯卡影后，片約不斷難免會有參差作品。（《Star Trek：Section 31》電影劇照）

ICE CUBE其實歷年都拍攝不少爛片，觀眾並不意外。（《War of the World》電影劇照）

迪士尼真人版《白雪公主》亦入圍爛片奧斯卡最後五強！（《白雪公主》電影劇照）

《白雪公主》熱議下入圍爛片五強眾望所歸

《白雪公主》去年於全球上映後，在美國以至世界各地觀眾間引起廣泛爭議，從飾演白雪公主的女主角麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）顏值，到各位演員演技，均成為觀眾批評要點，上映時期在IMDb創下最低評分紀錄、爛番茄新鮮度低至44%、票房亦為迪士尼真人版公主電影最低一部，因此《白雪公主》被評為迪士尼最差童話真人版電影！如今《白雪公主》在熱議之下入圍金酸莓獎爛片最後五強，消息一出馬上引起觀眾網民反饋支持，可謂眾望所歸「呼聲」最高！