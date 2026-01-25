夜王｜導演吳煒倫爆夜場見聞　有客人專叫兩位小姐睇住佢食外賣

賀歲片《夜王》，由黃子華、鄭秀文主演，《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，日前官方專頁上載了多條宣傳片，由楊偉倫飾演的土地，及何啟華飾演的Ace主持「東日不設房」，專訪戲中兩位東日夜總會話事人，歡哥（黃子華 飾）及Ｖ姐（鄭秀文 飾），以及導演吳煒倫（Jack）。

夜王｜鄭秀文「V姐」上身 被問另一半去夜場玩點處理︰直視！

由楊偉倫飾演的土地，及何啟華飾演的Ace主持「東日不設房」，專訪戲中兩位東日夜總會話事人，歡哥（黃子華 飾）及Ｖ姐（鄭秀文 飾），以及導演吳煒倫（Jack）。（影片截圖）

當中Dee Gor問到導演在做資料搜集時，可有聽到一些怪客的事跡。吳煒倫就講到有聽聞其中一位客人，可能是飛機師，因為往往要隔一段日子才光顧，而他的習慣是每次去到都會叫兩位小姐陪坐，一位是自己坐開的，另一位是新女。

吳煒倫就講到，聽聞有一位客人，每次去到都會叫兩位小姐陪坐，一位是自己坐開的，另一位是新女。（影片截圖）

吳煒倫續說︰「個客人來到不飲酒不玩，目的就只是要吃一個外賣飯盒，仲要每次都係食粟米肉粒飯。」咩原因冇人知，但Jack就表示這種情節，真的編劇都寫不出，寫出來都被觀眾鬧，但Dee Gor就覺得可以是個示愛行動，「Show me your love」。

吳煒倫說︰「個客人來到不飲酒不玩，目的就只是要吃一個外賣飯盒，仲要每次都係食粟米肉粒飯。」（影片截圖）

又另一夜場潛規則，是夜場小姐會按不同客人分配不同小姐，尤其招呼江湖人士的小姐，要言行小心，不可以亂說話，甚至笑。「試過真係有位小姐，聽完兩位大哥講嘢陪下笑，就被問你笑咩呀？」可見講每句說話都要小心。