夜王｜吳煒倫宣布過億推三級加長版　黃子華做三級擔當：我大鑊喇

2026年夜總會主題賀歲片《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同《毒舌大狀》班底主演，《夜王》今日（24日）展開頭炮宣傳活動，導演攜同黃子華、鄭秀文、Mandy譚旻萱、Renci楊偲泳、COLLAR成員李芯駖、Hazel林熙彤及鄧麗英一同出席，吸引現場過百位粉絲圍觀場面哄動！黃子華、鄭秀文與一眾主演一同為商場「《夜王》東日俱樂部」限定店舉行剪綵揭幕儀式，預祝票房大賣。

《夜王》由黃子華鄭秀文攜同《毒舌大狀》班底及一眾新加盟演員主演。（葉志明 攝）

《夜王》導演吳煒倫今日攜同鄭秀文、黃子華、譚旻萱、楊偲泳、李芯駖、林熙彤、鄧麗英一同出席電影宣傳頭炮活動。（葉志明 攝）

《夜王》導演吳煒倫、鄭秀文、黃子華於活動上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

鄭秀文自爆做情慾擔當 黃子華：見到佢嘅情、我嘅肉！

黃子華、鄭秀文及《夜王》導演吳煒倫於宣傳活動上接受傳媒訪問，鄭秀文被導演大讚為電影顏值擔當，令Sammi笑言：「仲有霸氣、情感擔當，有一場係情慾擔當！」作為親密戲對手的黃子華隨即笑指：「見到佢嘅情、見到我嘅『肉』！」子華更表示為上演赤裸上身場面，應導演要求提早節食、操練肌肉：「我係收柯打做嘢，導演話要除衫，為咗令大家唔好太嘔心，先Keep住個Body。所以大家一定要入場睇，因為呢一世都唔會再有機會睇到！」

鄭秀文竟自爆成為「情慾擔當」！（葉志明 攝）

黃子華則開玩笑指：「見到佢嘅情、見到我嘅『肉』！」（葉志明 攝）

黃子華為赤裸上身戲份節食操肌：提早兩個月唔食嘢

為了在戲中以最佳狀態示人，子華透露節食比操肌更辛苦，加上鄭秀文慷慨安排萬歲、雪糕機在現場，自己要忍口實在非常煎熬：「我已經提早兩個月唔食嘢，導演仲要安排到最後一日先拍嗰場戲！」吳煒倫則表示希望子華保持精神狀態，更踢爆：「佢好似拍完嗰晚即刻去打邊爐！」子華笑言即刻想盡辦法醫肚：「我唔知！總之好似放監咁！」至於票房福利黃子華笑言不想再節食曬肌：「我問劉德華借佢《大隻佬》套戲服出返嚟！」對於再次力爭票房破億，鄭秀文笑言：「我未試過有一套戲破到喎！」黃子華則保證大家睇《夜王》會全程開心大笑！

吳煒倫、鄭秀文、黃子華簡直是破億組合。（葉志明 攝）

黃子華要忍口節食，踢爆Sammi在現場萬歲。（葉志明 攝）

吳煒倫澄清《夜王》將IIB級上映 過億推三級加長版 黃子華成三級擔當：我就大鑊喇！

《夜王》以夜總會燈紅酒綠世界為場域，此前傳聞經電檢為三級上映，導演吳煒倫澄清指：「因為係賀歲檔，所以三級嘅片段就暫時收埋先，依家會係IIB級上映，大家可以開心去睇！」至於或會讓黃子華成「三級擔當」的片段釋出機會，子華神隨即笑言：「咁我就大鑊喇！」吳煒倫導演表示若香港觀眾支持、票房大賣則會考慮推出加長版，加插片段長度則未定，子華笑言：「我哋上咗呢場正場先啦大佬！唔過億係冇三級呀！只要過9900萬我哋就有套『瀕臨三級版』，直接過億就安全啲喇！」黃子華更表示新年期間謝票，會與觀眾互動：「謝票會准大家摸啲女仔⋯⋯嘅poster嘅！歡哥poster都可以摸下，如果你唔怕漏電！」

吳煒倫澄清《夜王》將以IIB級上映，宣布過億將推三級加長版。（葉志明 攝）

黃子華成為《夜王》三級擔當，笑言：「我大鑊喇！」（葉志明 攝）

鄭秀文重新灌錄金曲《星宿傳說》成主題曲

《夜王》至今尚未推出電影主題曲，問及會否由黃子華鄭秀文合唱，子華神隨即表示：「你搞清楚，呢到真係有一個我哋真正由細聽到大嘅歌手喺到，要唱都係聽佢唱！」導演則表示剪片期間偶然用到鄭秀文一首經典金曲，大讚節奏氣氛天衣無縫，鄭秀文則透露經過重新灌錄混音及加入饒舌後成為主題曲：「我好耐以前有隻快歌叫《星宿傳說》，呢隻歌畀到大家希望、每個人都可以企C位，將自己做到最好！」