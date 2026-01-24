夜王︱芯駖斑馬豹紋撈味濃　楊偲泳望實譚旻萱Deep V：個位啱啱好

2026年夜總會主題賀歲片《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同《毒舌大狀》班底主演，《夜王》今日（24日）展開頭炮宣傳活動，導演攜同黃子華、鄭秀文、Mandy譚旻萱、Renci楊偲泳、COLLAR成員李芯駖、Hazel林熙彤及鄧麗英一同出席，吸引現場過百位粉絲圍觀場面哄動！黃子華鄭秀文與一眾主演一同為商場「《夜王》東日俱樂部」限定店舉行剪綵揭幕儀式，預祝票房大賣。

黃子華、鄭秀文今日與《夜王》班底一同打響宣傳頭炮。（葉志明 攝）

《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文攜同《毒舌大狀》班底主演。（葉志明 攝）

《夜王》導演吳煒倫攜同鄭秀文、黃子華、譚旻萱、楊偲泳、李芯駖、林熙彤、鄧麗英一同出席宣傳活動。（葉志明 攝）

《夜王》女主演麗英、林熙彤、李芯駖、楊偲泳、譚旻萱一同於活動上接受訪問。（葉志明 攝）

李芯駖斑馬撞豹紋「撈味」極濃：我Cosplay老闆娘！

COLLAR成員李芯駖今日以一身斑馬撞豹紋外套長裙造型亮相，配襯《夜王》夜總會主題「撈味」極濃、非常貼題，芯駖受訪時談到服飾時笑言：「我今日係cosplay老版娘！我以為大家都會著得好行，點知⋯⋯」被一眾女主演大讚神似兼尖叫角色名：「水晶姐～」芯駖表示造型對比與角色一樣：「同我角色有啲似囉，都經歷咗一個轉變。」

《夜王》飾演女公關的麗英、林熙彤、李芯駖、楊偲泳、譚旻萱一同出席宣傳活動。（葉志明 攝）

李芯駖斑馬撞豹紋造型「撈味」極濃，襯足《夜王》主題。（葉志明 攝）

李芯駖笑言今日造型Cosplay夜總會老闆娘。（葉志明 攝）

譚旻萱楊偲泳Deep V亮相 Renci視線對正Mandy心口：呢個位啱啱好！

譚旻萱與楊偲泳今日都以Deep V低胸造型亮相，性感度爆燈，楊偲泳視線剛好對正譚旻萱胸前，受訪時望實Mandy心口笑言：「我呢個位啱啱好！佢好靚！佢又靚又高，有時都斯文又夠貼地，總之就好睇！」譚旻萱亦以高炒視覺享盡福利，大讚楊偲泳表示：「Renci不得了，非常突出又好睇！」

譚旻萱今日以Deep V造型亮相，極具吸引力！（葉志明 攝）

譚旻萱身型高䠷，楊偲泳視線對正心口位置啱啱好。（葉志明 攝）

楊偲泳爆何啟華吻戲前食蒜蓉白菜仔：比較濃味！

楊偲泳於《夜王》預告中與「毒舌冤家」何啟華上演吻戲，她更趁阿Dee不在現場，大爆何啟華叮囑不準踢爆的瘀事：「我哋有親密鏡頭，咁就去刷牙、食香口膠啦，咁啱放完飯先拍，當我靠近就聞到蒜蓉白菜仔嘅味道！原來佢唔小心食咗兩條，嘗試刷但刷唔走，咁我就邀請佢再刷多次，因為比較濃味、比較強！」楊偲泳笑言不敢加餸回敬何啟華：「唔敢懲罰佢！驚佢食多兩條！（你都加餸囉！）唔好啦，累鬥累！」

楊偲泳踢爆何啟華吻戲前有蒜蓉白菜仔氣味。（葉志明 攝）

麗英抽中子華閃卡 運程祝今年結婚生仔

麗英作為搞笑擔當，在活動上抽角色運程卡時驚喜抽中子華神，受訪時興奮表示：「啱啱抽到子華，後面仲寫宜結婚添丁！我唔知邊到空降嚟一個男仔，仲有11個月，Yeah！（送畀富哥？）係喎！富哥啱啱結婚啱喎！」至於今年會否有機會蜜運，麗英笑言不會因事業耽誤愛情運：「萬一出現一個又啱嘅靚仔梗係去馬啦！希望做到最大嘅護身符啦！」