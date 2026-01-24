鏢人風起大漠｜內地影評出爐狠批三大弱點　吳京過份偏執硬漢形象

國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰多年未有主演新戲，目前最後一部主演作品《鏢人：風起大漠》由袁和平執導，與吳京、謝霆鋒合作主演，日前電影推出預告片段並宣布將於內地賀歲新春檔期上映，讓影迷觀眾極為期待！《鏢人：風起大漠》宣布上映後，首波影評已於內地媒體出爐，竟意外地三大弱點批評對監製兼主演吳京的表演，形容吳京僅不斷重複《戰狼》系列的方程式，並對改編《鏢人》原著漫畫時欠缺深度及歷史背景演繹。

吳京身兼《鏢人：風起大漠》監製及男主角，在電影製作上有極大主導權。（《鏢人：風起大漠》微博影片截圖）

吳京於《鏢人：風起大漠》裡飾演一位鏢客，形象相當俠氣硬朗。（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

狠批吳京依賴《戰狼》成功方程式 對硬漢形象過份偏執

據內媒《網易新聞》報道，內地影評人觀賞《鏢人：風起大漠》後認為吳京未能達成口中再三強調的「突破自我」，僅透過「誇張的武術動作」呈現表演性。影評人認為吳京過份依賴《戰狼》系列票房成功的方程式，對「硬漢」形象程度已近乎偏執，似乎「堅信觀眾會為任何帶有他名字的暴力場景買單，這種迷信誘致他對電影藝術的本質性誤解」，評價相當嚴厲。

影評人狠批吳京過份執著硬漢形象打造，企圖重複《戰狼》系列成功方程式。（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

影評人批評吳京透過「誇張的武術動作」呈現表演性。（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

吳京歷史認知淺薄 角色靈魂抽離毫無生命力

影評人亦分析指，《鏢人》原著漫畫設定於隋朝末年，對歷史中階級矛盾、民族衝突、權力博弈具有深度解讀，並化成人物角力中的深層動機，然而《鏢人：風起大漠》僅將故事視覺化成為大漠之下刀光劍影的視覺奇觀，過度簡化社會結構複雜性，批評吳京對歷史背景認知淺薄，甚至在角色塑造上發生系統性「靈魂抽離」，令每個角色毫無生命力，成為「暴力敘事的零件」。

影評人狠批《鏢人：風起大漠》劇情角色被「靈魂抽離」，令每個角色毫無生命力。（《鏢人：風起大漠》微博影片截圖）

僅追求「更大、更快、更痛」組裝暴力積木

總括而言，內地首波影評認為《鏢人：風起大漠》不符預期，吳京作為監製僅追求「更大、更快、更痛」卻未有嘗試採「更真、更深、更美」的方向，在動作設計上固然目不瑕給，然而吳京「不是在拍電影，而是組裝一套可重複使用的暴力積木」。