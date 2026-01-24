泰國鬼片現場連環撞鬼祈福爆發半米火球　女鬼演員遭靈體伸手摸面

泰國超賣座靈異恐怖電影《鬼靈居》（台譯）由資深導演龔席立（Kongkiat Komesiri）執導，去年12月4日於當地上映期間，短短四日內票房便突破3150萬泰銖（約港幣788萬元），票房累積至今兩個月更高達1億2300萬泰銖（約港幣3077萬元）！《鬼靈居》劇情講述事業有成的銷售公司管理層男主角與懷孕的妻子尋找到理想新居，然而入住後卻接連發生靈異事件，原來隔壁房屋一直鬧鬼，劇情顛覆傳統鬼片設定。

《鬼靈居》為去年泰國超賣座鬼片。（《鬼靈居》電影劇照）

開鏡祈福爆發半米火球 請亡靈享用祭品房門竟自行開關

據台灣媒體《中時新聞網》報道，《鬼靈居》導演龔席立透露電影於一間陰森廢棄的房屋取景，劇組花費大量唇舌、被多次拒絕才向管理員租借到房屋，最後到開鏡時遇到靈異事件，便驚覺原來廢屋非常猛鬼！在《鬼靈居》開鏡舉行祈福儀式期間，僧侶在祭壇前祈福時，祭壇竟爆發出半米大的火球，劇組工作人員大驚之下以滅火筒救火；及後僧侶念經請亡靈享用祭品時，房屋大門竟突然自行打開又關上，導演龔席立憶述指：「但當時屋裡其實沒有人、現場亦沒有刮起風！」場面極為陰森恐怖！

《鬼靈居》開鏡儀式上，請亡靈享用祭品時大門竟自行開關。（《鬼靈居》電影劇照）

男主角試鏡拍片「被滅聲」 女鬼演員被靈體伸手摸面

《鬼靈居》男主角提拉達邁特瓦拉育（Teeradetch Metawarayut）本身非常驚鬼，為電影試鏡階段原來已經遭遇靈異事件，他在拍攝試鏡片段時，發覺自己講個別對白的聲音莫名奇妙地「被滅聲」；到開始拍攝後，母親得知自己試鏡時已怪事連連，因此購買一串護身符，叮囑將五個符掛在頸鍊上。在電影裡飾演紅衣女鬼的Bowkylion，亦在拍攝期間撞鬼，每次她坐下休息時，便會看見一個搽上紅色指甲油的靈體出現在眼前，更感覺到對方伸手撫摸自己的臉頰，情景令人毛骨悚然！

飾演紅衣女鬼的Bowkylion，亦在拍攝期間撞鬼！（《鬼靈居》電影劇照）