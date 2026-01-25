台北101徒手攀登｜Alex Honnold曾長期住露營車　每日僅用6蚊過活

美國極限攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）今早（1月25日）在無安全繩索、護具的狀況下，徒手攀登高達508米的台北101大樓，僅以91分鐘登頂，成功挑戰這個「不可能任務」。能夠完成這項壯舉，霍諾德靠著驚人的體能及意志，那究竟這位「真人版蜘蛛俠」是誰？

天生註定成為徒手攀岩家？

霍諾德（Alex Honnold）是美國野外攀岩家，意識徒手攀岩界的傳奇人物，這項極限運動危險度極高，在不適用任何繩索或保護裝備下徒手攀岩，攀岩期間身體只能倚賴石頭的一小角支撐，只要一不小心就會命喪黃泉，能夠挑戰徒手攀岩，除了有驚人的體能之外，最困難的是直視恐懼，甚至死亡。霍諾德曾在照磁力共振發現，其大腦情緒中樞杏仁核需要很強的刺激才會受到反應，這亦能解釋到他為何與一般人相比，較難感受到危險和恐懼。

霍諾德亦成功挑戰半圓頂、沃特金斯山，更征服了南極、北極岩壁。（IG圖片）

長期住露營車 每日用6蚊過活？

霍諾德在2017年徒手攀登優勝美地國家公園（Yosemite National Park）高達915公尺的酋長岩（El Capitán），整個過程在沒有任何保護下，以3小時56分鐘完成。這項創舉被拍成紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），並獲得奧斯卡最佳紀錄片等許多獎項。霍諾德在紀錄片中透露，5歲開始便在攀石場學習攀岩，自此便與攀岩結下不解之緣。19歲時因父親離世後輟學，靠父親留下來的錢足夠勉強應付日常生活，居住在露營車多年。期間他一直專心攀岩，他憶述拍攝紀錄片前六年，一直住在大型超級市場Walmart的停車場，每天只用88分（約6.86元港幣）吃晚餐。

紀錄片奪得奧斯卡最佳紀錄片等許多獎項。（Getty Images）

曾征服南、北極岩壁

霍諾德除攀登優勝美地國家公園酋長岩之外，亦成功挑戰半圓頂、沃特金斯山，更征服了南極、北極岩壁。霍諾德與妻子Sanni McCandless在2015年邂逅，2020年結婚後育有兩個年幼女兒。Sannie一直以來都非常支持丈夫，她在Netflix直播《 赤手獨攀台北101：直播》（TAIPEI 101 Skyscraper Live）中在天台等待丈夫，並在直播預告中表示：「現在他（霍諾德）成了父親，大家對他繼續徒手攀岩提出質疑，但那正是Alex一直以來的樣子。」

妻子Sanni在101天台等待老公完成創舉。（IG圖片）

兩人激動擁吻。（IG圖片）