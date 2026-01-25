單身即地獄5｜金高恩自稱從沒感情空窗期　曾與GD一同慶生傳緋聞

Netflix韓國配對綜藝真人騷《單身即地獄5》已於日前（20日）回歸，暫時上架4集。有眼利的觀眾發現，「短髮女神」金高恩曾在2023年到2024年之間與G-Dragon傳過緋聞，兩人曾被粉絲目擊一起去看球賽、慶生。如今相隔1年多，金高恩參與節目隨即引起網民熱議。

「短髮女神」金高恩在《單身即地獄5》現身。（節目畫面）

金高恩自稱從沒感情空窗期。（節目畫面）

金高恩從來沒有感情空窗期

金高恩於《單身即地獄5》中自我介紹時，充滿自信表示：「雖然我看起來很冷酷，但認識之後會發現我很會撒嬌很溫柔。」她亦透露自己幾乎沒有感情空窗期：「我一直都有在談戀愛，所以對於現在的空窗期很不習慣。」並希望可以在《單身即地獄5》遇到真愛，終結很不習慣的單身生活。

金高恩身材高䠷。（IG圖片）

曾與GD一同慶生傳緋聞

金高恩在節目中自信的表現備受觀眾關注，有網民發現她曾在2023年夏天與GD曾在日本看球賽，被不少粉絲目擊後自此掀起緋聞。GD舉辦生日派對，金高恩亦是座上客，兩人甚至在同一建築物裡的鏡子裡不約而同拍過對鏡自拍照。不過緋聞傳了1年多後，GD在2024年對韓媒否認緋聞，只表示兩人「不是戀人關係，只是親近的哥哥與妹妹關係，希望大家不要誤會」。