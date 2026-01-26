夜王︱鄭秀文首播新版《星秀傳說》領譚旻萱芯駖跟Beat狂舞揈秀髮

2026年港產賀歲喜劇《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文（Sammi）攜同《毒舌大狀》破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪與新加盟的楊偉倫、Mandy譚旻萱、COLLAR成員李芯駖、林熙彤、Miko黃潔琪、麗英及盧鎮業等主演，齊聚夜總會獵艷迎接馬年！《夜王》日前打響頭炮展開宣傳活動，女主角鄭秀文作為影后兼樂壇天后，更親身宣布重新灌錄29年前的金曲《星秀傳說》作為電影主題曲。鄭秀文今日（26日）攜同一眾EJ Girls到電台宣傳新歌，在錄音室引起一陣狂歡熱舞！

黃子華與鄭秀文日前攜同《夜王》班底為電影宣傳打響頭炮。（葉志明 攝）

鄭秀文親身宣布重新灌錄29年前的金曲〈星秀傳說〉作為電影主題曲。（葉志明 攝）

鄭秀文帶芯駖譚旻萱揈頭髮 一半女演員當年未出世

鄭秀文宣布以新版《星「秀」傳說（feat. 尖東夜王）》作為《夜王》電影主題曲後，攜同譚旻萱、芯駖、Hazel林熙彤、麗英、阿杰（周芷慧》、Christy Lai黎紀君及Kay蔡蕙琪到電台宣傳，當節目上首播重新編曲灌錄的〈星秀傳說〉時，強勁節拍令Sammi不禁原地跳舞，帶動旗下一眾EJ Girls亦忍不住跟上，鄭秀文、芯駖與譚旻萱更似置身夜場一樣，狂歡熱舞「揈」頭髮，連林熙彤、麗英與蔡蕙琪等新一代都一樣投入！其實鄭秀文於1997年推出〈星秀傳說〉之時，現場一半女演員當年還未出世，但亦一樣跨年代投入狂歡，證明鄭秀文的金曲經典程度早已跨越年代！

鄭秀文攜同一眾《夜王》EJ Girls到電台宣傳新戲。（滾動工作室IG影片截圖）

鄭秀文與《夜王》EJ Girls出席電台節目期間，播出〈星秀傳說〉主題曲。（滾動工作室IG影片截圖）

〈星秀傳說〉播放期間，鄭秀文忍不住引領EJ Girls熱舞！（滾動工作室IG影片截圖）

鄭秀文投入地揈頭髮！（滾動工作室IG影片截圖）

鄭秀文顯然對新歌效果相當滿意！（滾動工作室IG影片截圖）

鄭秀文揈起頭髮狂歡猶似置身夜場！（滾動工作室IG影片截圖）

鄭秀文身邊的芯駖亦跟Beat跳舞揈起秀髮！（滾動工作室IG影片截圖）

芯駖揈起頭髮連五官都睇唔到！（滾動工作室IG影片截圖）

譚旻萱亦放飛自我！（滾動工作室IG影片截圖）

譚旻萱揈起頭髮一樣咁靚！（滾動工作室IG影片截圖）

Hazel林熙彤作為新一代都一樣投入！（滾動工作室IG影片截圖）

麗英更扮起DJ打碟。（滾動工作室IG影片截圖）

鄭秀文金曲夜場翻紅 《星秀傳說》勢成2026廣東歌派對金曲

其實近年不少DJ都會以經典廣東快歌作為打碟素材，鄭秀文的金曲如《煞科》、《螢光粉紅》、《終生美麗》，甚至《信者得愛》，每次在CantonPop派對響起，都會引起現場歡呼、投入跳舞合唱，相信《星秀傳說》隨電影《夜王》上映後，勢將於2026年翻紅成為派對狂舞金曲。