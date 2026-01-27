甄子丹獲頒榮譽博士汪詩詩張玉珊到賀　嘆靠社會大學累積人生經驗

嶺南大學昨日（26日）舉行榮譽博士頒授典禮，國際武打巨星「宇宙最強」甄子丹獲頒授榮譽人文學博士學位，表揚對武術、電影及中華文化的貢獻，並與霍震寰、李寧、廖長江、湯濤與王安憶一同獲頒學位。甄子丹攜同太太汪詩詩一同出席學位頒授典禮，亦有張玉珊、「九巴後人」雷兆森、雷林靜怡夫婦等圈內外好友到賀支持。

甄子丹獲頒授榮譽人文學博士學位，不少圈內外好友到賀支持。（雷林靜怡小紅書截圖）

汪詩詩亦有到典禮支持老公。（雷林靜怡小紅書截圖）

張玉珊亦有到典禮祝賀甄子丹。（張玉珊IG限時動態截圖）

甄子丹嘆僅靠社會大學累積經驗：教育價值遠非一張文憑

據《星島日報》報道，甄子丹表示獲頒榮譽人文學博士學位心情格外榮幸與感觸，認為過去走一條「不尋常的路」，嘆多年來僅靠「社會大學」與拍戲現場歷練累積經驗，從來沒有在大學校園學習。甄子丹直言教育的價值遠非一張文憑，大學能夠讓青年專注學習與探討學問，與志同道合的同儕追求進步，希望新一代能夠珍惜在大學校園學習的機會。

甄子丹嘆多年來僅靠「社會大學」與拍戲現場歷練累積經驗。（雷林靜怡小紅書截圖）

甄子丹熱衷校園講座談成敗經驗 盼新一代少行冤枉路

甄子丹向來熱衷向到校園參加講座，將自身經驗向學生分享，希望透過自己成功與失敗的體驗，讓新一代能夠減少行冤枉路，亦傳承經驗與學問。對於新一代香港電影人，甄子丹亦樂意與年青影人交流，希望他們能夠繼承能屈能伸、刻苦耐勞與吸收能力強的優勢，發揮自己所長，只要有充足實踐與創作的機會，香港必定能培養更多電影人才。