《等一個擁抱》陳友演腦退化症長者　「我仲好精靈真心怕演唔好」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-23 23:00

近年從事幕後多的陳友，在新戲《等一個擁抱》中飾演一個腦退化症爸爸，這是陳友首次演這類角色。他坦言收到導演邀請一刻，有擔心自己做不到：「要演一個可能遲幾年至發身係自己身上嘅腦退化症老人家？我覺得自己仲好精靈，真心怕演唔好。」

陳友跟杜燕歌（左）、林以諾（右）在戲中飾演好友。（《等一個擁抱》劇照）

《等一個擁抱》由陳友、龔柯允（Karen）、李璧琦（Becky）演出，故事講述陳友年青時因小三拋妻棄女，令兩個女兒Becky及Karen一直恨惡父親。相隔多年後，長女Becky在街上重遇潦倒及患上腦退化的父親，對父親的恨欣然釋懐，背上照顧老父的責任同時期望在馬來西亞的妹妹Karen能回來見父親一面。陳友由心存懷疑到看畢劇本，對角色演譯上開始改變。「再三思考後，覺得好似係神嘅意思，而拍攝嘅過程令我學習好多、搵到好多我嘅不足，好大得著。」

為做好腦退化角色，陳友嘗試了不同的演繹方法外，開拍前還專程與兩個女兒Karen同Becky圍讀尋找定位，了解大家的演法，因此令拍攝非常順利。王炳雄導演亦大讚陳友為角色添加了不同身體語言，演繹得更細緻：「其實友哥電影經驗比我多，喺現場俾咗好多input，又會提早排戲，就算收咗工都會繼續一齊討論拍攝細節。」