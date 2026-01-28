腦細天劫｜上司下屬荒島地位逆轉　社畜發圍大快人心贏盡口碑

一部集黑色幽默及恐怖血腥於一身的電影《腦細天劫》(SEND HELP)，女主角由愛情片天后麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）擔任，破格呈現兇狠血腥陰暗面！型男戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）就飾演抵死波士。導演森溫美力讚：「睇住曾經有權有勢老闆，淪落到跪求自己睇唔起嘅下屬，真係大快人心！我哋嘅故事全世界都會明，我哋要鼓勵社會各界尊重、善待他人，而唔係見高拜見低踩！」

波士畢列的爸爸原本答應蓮達升職做副總裁，奈何畢列上位即反口，轉身益自己Friend底波友。（《腦細天劫》影片截圖）

更明言蓮達在公司「零價值」，完全體現典型職場政治操弄。（《腦細天劫》電影劇照）

故事開初，就是一個極殘酷的社蓄生活。波士畢列的爸爸原本答應蓮達升職做副總裁，奈何畢列上位即反口，轉身益自己Friend底波友，更明言蓮達在公司「零價值」，完全體現典型職場政治操弄。之後畢列更連同一班吹水友同事，在蓮達面前公開取笑她玩野外求生「太Kam」，又借故安排她出trip乘機踢走佢，簡直是職場欺凌。

環境一轉，地位逆轉，「腦細」行唔到，全靠下屬維生。（《腦細天劫》影片截圖）

淪落荒島社畜以柔制剛大逆轉

雖然打工仔一直處於下風，但《腦細天劫》巧妙之處是借職場心理學，放大辦公室權力遊戲的荒謬與人性。蓮達同一般打工仔一樣長期受壓，一旦脫離辦公室框架，馬上以生存智慧「以柔制剛」，將局面大反轉。就像跟觀眾上一堂「社畜生存課」，提醒大家：職場壓力若不釋放，終有一日會在最意想不到的「天劫」中爆發。

一場空難，地位逆轉。（《腦細天劫》影片截圖）

荒島場景最關鍵 堪稱「第三位主角」

空難之後，兩位主角的主要戰場就變成了荒島，而導演就認為荒島場景甚至是「第三位主角」般重要，要充滿危險與神秘。千挑萬選之下，團隊與美術指導Ian Gracie就選址位於泰國的Ko Hong小島，要兩小時車程、加一小時船程才能到達，完全符合叫天不應的要求！導演森溫美：「能真正置身於那種熱帶的、與世隔絕的環境中就最好，對演員們幫助很大，因為他們真正感受到太陽酷熱、滾燙黃沙。」麗素麥雅當絲 、戴倫奧拜恩痛苦難當、發瘋發狂的賣力「演出」，很大機會是發自真心！

女主角麗素麥雅當絲是荷里活著名愛情片天后，今次她在《腦細天劫》的突破性演出，可謂前所未見。（《腦細天劫》影片截圖）

愛情片天后挑戰演戲生涯大突破

電影由麗素麥雅當絲、戴倫奧拜恩兩位主角撐起，由頭帶到尾，各位影迷必定會被兩位演技震懾！女主角麗素麥雅當絲是荷里活著名愛情片天后，演過《忘了、忘不了》（The Notebook）、《回到最愛的一天》（About Time），並曾於《奇異博士2：失控多重宇宙》與導演森溫美合作。但今次她在《腦細天劫》的突破性演出，可謂前所未見，她指：「能夠演繹蓮達這角色，見證她經歷天翻地覆，真是太正！這可能是我在短短一個半小時​​內，飾演過的最具轉變性的角色，是全新、獨特，兼令人興奮的挑戰！」

她同時大讚對手戴倫奧拜恩，正因為二人的化學作用，才讓電影又好笑又緊湊：「他能讓每一場戲都非常穩陣，同時又能展現出強烈的感染力。看著他表演真是賞心悅目！他非常幽默，而且喜劇節奏把握得恰到好處。這個角色原本會比較單薄，但戴倫以一種意想不到的方式，賦予mean爆波士畢列活潑的生命力。」