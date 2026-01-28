鏢人風起大漠︱梁家輝養子穿越武俠世界　此沙文俊輝真功夫好揪得

國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰多年未有主演新戲，目前最後一部主演作品《鏢人：風起大漠》由袁和平執導，與吳京、謝霆鋒合作主演，日前電影推出預告片段並宣布將於內地賀歲新春檔期上映，讓影迷觀眾極為期待！《鏢人：風起大漠》預告片早前曝光，驚喜有梁家輝「特別演出」，更帶同去年賣座警匪動作電影《捕風追影》犯罪集團的一眾「養子」穿越到古代大漠，每位成員都練過真功夫好揪得！

《鏢人：風起大漠》由李辧杰、吳京及謝霆鋒主演。（《鏢人：風起大漠》微博影片截圖）

《鏢人：風起大漠》早前推出預告片，成為內地賀歲新春猛片之一！（《鏢人：風起大漠》微博影片截圖）

《捕風追影》梁家輝養子團穿越古代大漠

《鏢人：風起大漠》劇組中，影帝梁家輝以中東貴族造型現身，造型新鮮感十足令觀眾相當意外！至於梁家輝的「養子」之中，此沙飾演的游牧民族的領袖和伊玄，馬背上英俊威武、彎弓搭箭氣定神閒，角色甚有霸氣！韓團SEVENTEEN成員文俊輝則飾演于吉牛羅，劍術馬術槍法樣樣皆精！林秋楠則飾演小賴，擅使彎刀殺敵亦快狠準！

梁家輝與「養子」此沙。（《捕風追影》劇照）

文俊輝亦為梁家輝「養子」之一。（《捕風追影》電影劇照）

此沙文俊輝練真功夫好打得 年僅12歲學中國武術

現實中，三位由《捕風追影》加盟《鏢人：風起大漠》的年青演員，均從小練就一身好功夫，此沙不僅相貌酷似金城武，原來早於12歲便進入武術學校，習武超過16年，成年後更練習散打技擊，非常好打！文俊輝雖然為韓團偶像、童星出身，但其實亦由12歲開始學中國傳統武術，成年後亦練西洋拳擊。至於林秋楠則擅打跆拳道，年僅6歲便身披道袍苦練，成長後更學習中國武術，至今長達15年！

此沙早於12歲便進入武術學校，習武超過16年！（《鏢人：風起大漠》預告截圖）

文俊輝雖然為韓團偶像、童星出身，但身手其實一樣了得！（《鏢人：風起大漠》預告截圖）