李連杰《鏢人：風起大漠》甘願做綠葉　完成袁和平80歲夢想

國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰多年未有主演新戲，目前最後一部主演作品《鏢人：風起大漠》由袁和平執導，與吳京、謝霆鋒合作主演，早前電影推出預告片段並宣布將於內地賀歲新春檔期上映，讓影迷觀眾極為期待！《鏢人：風起大漠》推出預告片後，原本標榜由李連杰、吳京與謝霆鋒「三大宗師首聚」的電影，李連杰卻由「領銜主演」出奇地跌入「特別友情出演」欄目，令影迷觀眾大感意外。

李連杰目前最後一部武俠電影《鏢人：風起大漠》即將在新年檔期上映。（GettyImages）

外界以為李連杰亦會與吳京一樣為領銜主演。（《鏢人：風起大漠》微博影片截圖）

領銜主演卻只餘下吳京與謝霆鋒。（《鏢人：風起大漠》微博影片截圖）

李連杰為向袁和平報恩接拍：八爺已經80歲了

李連杰日前（27日）於微博發布一條短片，分享自己願意接拍、而且甘心做好綠葉角色的主要原因，為預告釋出後的討論解畫。李連杰於影片中嘆指：「八爺（袁和平）已經80歲了，找到我說希望能夠再重拍一部武俠電影，吳京又跟我說要想拍。」袁和平作為舉世知名的武術指導，對李連杰更有如師父一樣恩重如山，對八爺電影生涯晚年的要求，李連杰抱報恩的心，欣然地接拍《鏢人：風起大漠》。

「八爺」袁和平與李連杰合作多年，有如師父一樣恩重如山。（梁碧玲 攝）

李連杰欣然接受八爺在電影生涯晚年的要求。（李連杰微博影片截圖）

李連杰致敬傳承武俠電影加持提攜後輩

再者，李連杰亦表示近年武俠電影受歡迎程度大不如前，業界亦出現青黃不接的現象，因此自己出山，便有對後輩加持、提攜的作用：「要對武俠電影有一個致敬傳承，要知道過去的十幾年裡，武俠電影最賣錢也就12億左右的票房，其實並不容易。」因此，李連杰最後欣喜地表示：「八爺讓我去演，那我就努力做好這個綠葉，幫助他們完成夢想！」

李連杰為向袁和平報恩，甘心做好一個綠葉的角色。（李連杰微博影片截圖）

李連杰亦希望對武俠電影有一種致敬與傳承。（李連杰微博影片截圖）