單身即地獄5｜崔美娜秀到處留情被批　曾是韓國首位地球小姐冠軍

Netflix韓國配對綜藝真人騷《單身即地獄5》已於日前（20日）回歸，爭仔火藥味十足，更出現直逼限制級的對話內容，一開播隨即掀起網民熱議。其中女嘉賓崔美娜秀一連串「養魚式」操作，為節目增添大量火花，一集換3個對象之餘，更被網民封為「海后」。

女嘉賓崔美娜秀一連串「養魚式」操作，為節目增添大量火花。（IG/@netflixkr）

崔美娜被指「養魚式」操作

在第4集的營火真心話遊戲，崔美娜秀坐在一直對她示好的李省勳及曾和金高恩去過天堂島的禹盛閔中間，未開口已火花四起。而與崔美娜秀一起去過天堂島的林琇濱抽到回答「目前最有好感的異性是誰時」，更移動到崔美娜秀旁，對她說：「是妳」。當觀眾以為感情線要確定時，崔美娜秀在回答「下次想一起去天堂島的人」時，她卻沒有算則省勳或琇濱，反而選擇盛閔，令全場一片寂靜。

崔美娜秀一集換3男，中途突然換對象。（IG/@netflixkr）

中途突然換對象？

另外，最誇張的是，當一集換男抽到「現在最有好感的異性」時，竟然問製作組：「遊戲玩到一半，心儀的對象中途可以換人嗎？」然後隨即走向直接走向承一，低聲說：「想跟你約會一次看看。」而原本對承一抱有期待的金珉志在訪談中坦言：「那一刻真的很震驚。」

崔美娜秀獲封「海后」。（節目畫面）

崔美娜秀擁有九頭身

26歲的崔美娜秀擁有九頭身，樣貌自然高級，一出場都吸引了不少男嘉賓。她在節目中坦言戀愛時會把自己擺在第一位，並享受輕鬆自在的關係，行為舉止都非常有自信。其後她在節目中頻繁與不同男嘉賓互動兼到處留情，被網民封為「海后」。

崔美娜秀樣貌自然高級，一出場都吸引了不少男嘉賓。（IG圖片）

崔美娜秀擁有九頭身。（IG圖片）

崔美娜秀是韓國首位地球小姐冠軍。（IG圖片）

是韓國首位地球小姐冠軍

崔美娜秀在澳洲出生，曾就讀美國伊利諾大學，精通韓文、英文與中文。節目中她透露自己在韓國投身美妝Marketing公司擔任實習生，早期更有參加選美，在韓國小姐選拔大會中奪得亞軍，隨後在菲律賓馬尼拉舉行的《地球小姐》國際選美總決賽中勇奪冠軍，是韓國首位《地球小姐》。

崔美娜秀在澳洲出生，曾就讀美國伊利諾大學，精通韓文、英文與中文。（IG圖片）