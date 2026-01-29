《全美超級模特兒新秀大賽》紀錄片揭黑幕　Tyra承認當年去得太盡

由知名模特兒Tyra Banks主持的美國模特兒選秀節目《全美超級模特兒新秀大賽》（America's Next Top Model ，簡稱：ANTM）在2003年播出後熱爆全球，當時明珠台亦引入播出節目，吸引不少女士追看。節目播足24季，不過多年來傳出大量負面新聞，指節目組拍攝時環境苛刻，事後以惡意剪輯來達到誇張戲劇效果博取收視率。而Netflix炮製的紀錄片《真相直擊：深入超級名模生死鬥》（Reality Check: Inside America's Next Top Model ）即將於2月16日播出，在網絡引起極大迴響。

《全美超級模特兒新秀大賽》在2003年播出後熱爆全球，當時明珠台亦引入播出節目，吸引不少女士追看。（IMDb）

《真相直擊：深入超級名模生死鬥》即將於2月16日播出。（Netflix）

Netflix製作紀錄片揭節目黑幕

日前Netflix發布了《真相直擊：深入超級名模生死鬥》預告，ANTM原班主持人馬Tyra Banks、Jay Manuel、Nigel Barker及Miss J Alexander回歸，更有多位參賽者現身分享拍攝節目的辛酸秘聞及八卦內。預告中能看到參賽者被強制種族變裝、接受極端整形手術來改變容貌，還有身材羞辱等畫面。

預告公開節目身材羞辱等畫面。（預告畫面）

當年有參賽者需要接受極端整形手術來改變容貌。（預告畫面）

參賽者接受手術後面目全非。（預告畫面）

Tyra Banks認在節目中去得太盡

Jay Manuel在預告中大膽表示主持Tyra Banks為節目效果不擇手段，而Tyra亦亮相紀錄片公開表示：「我知道我太過分。」另外，除了揭開各種黑歷史之外，亦會公開當初沒有續約的原因，又或者是否跟幕後八卦傳聞有關。

節目當年深受年輕女士歡迎。（預告畫面）