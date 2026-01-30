王祖賢登陸抖音一日破百萬追踪　疑為帶貨鋪路艾炙生意或遇阻滯？

90年代港產片女神王祖賢，於2004年息影後移居加拿大，絕跡於華語影壇，亦極少在公開活動上現身。王祖賢日前於抖音社交媒體開設個人帳戶，正式以個人身份登陸，開設帳戶短短一日已吸引過百萬粉絲訂閱，影響力驚人不遜最當紅時期！王祖賢在抖音帳號分享一段僅七秒長的影片，身披花俏連帽大褸自拍賣萌，短短一日內已突破160萬點擊，但最新外貌曝光卻引起不少網民熱議！

王祖賢於千禧初年息影後，長居加拿大生活。（微博圖片）

王祖賢開設抖音後，一日內吸引過百萬粉絲追踪！（抖音截圖）

王祖賢七秒影片轉載瘋傳 網民嫌美顏開太大面部浮腫

王祖賢於抖音開設帳戶引起華語影壇各地媒體爭相報道，影片亦被轉載到內地社交媒體，而王祖賢作為昔日神顏值女神，最新外貌曝光後被網民瘋傳討論。影片中可見她的皮膚依然白晳如昔、亦沒有皺紋與瑕疵；但有網民認為王祖賢「美顏」濾鏡效果太過誇張，面頰浮腫之下自己都忍不住要用雙手托腮遮掩面型，加上眼距異常接近、鼻樑在影片中角度奇特，相貌與全盛時期落差甚大！

王祖賢最新外貌曝光後被網民瘋傳討論。（抖音截圖）

網民認為王祖賢「美顏」濾鏡效果太過誇張，面頰浮腫之下自己都忍不住要用雙手托腮遮掩面型。（抖音截圖）

王祖賢開抖音疑為帶貨鋪路 艾炙館生意或遇阻滯？

王祖賢於1987年憑與張國榮合作的《倩女幽魂》爆紅，此後成為九十年代紅極一時的花旦，曾主演《潘金蓮的前世今生》、《大丈夫日記》、《賭神》及《賭城大亨》系列等作品。王祖賢於九十年代末大量減產，主演《北京原人》及《遊園驚夢》等作品後，最後以《美麗上海》作為告別作，息影至今二十年。王祖賢息影後一直長居加拿大，近年經營艾炙館生意，是次在抖音開設帳戶，被外界認為疑似為帶貨、生意招徠鋪路，更有網民推測艾炙生意或遇阻滯。無論如何，一向不活躍社交媒體的王祖賢，以本尊身分開設帳戶，相信會令影迷粉絲有更多機會直接互動，更新王祖賢最新狀況。

王祖賢當年主演《倩女幽魂》風靡華語影壇觀眾。（《倩女幽魂》劇照）

王祖賢曾主演《潘金蓮的前世今生》，角色造型跨越古裝時裝，非常多變。（《潘金蓮的前世今生》電影劇照）