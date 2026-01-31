王晶再闖短劇市場無懼前作慘淡　用內地演員傳成本高達三億人民幣

香港著名喜劇導演王晶於2023年底開拓短劇製作，挾香港名導影響力與港產片IP，進佔發展成熟、利潤豐厚的短劇市場，以劇情與劉德華、張敏主演電影《與龍共舞》相同故事主線，拍攝短劇《億萬傻王子》。縱使有珠玉在前，霸道總裁、隱世富豪愛上灰姑娘的故事亦適合內地觀眾口味，然而《億萬傻王子》於2024年初播出時反應冷淡，觀眾對王晶換湯不換藥的製作手法並不賣帳。王晶今年再接再厲，日前於鄭州建業電影小鎮為新短劇《澳城風雲》開鏡，不僅起用全新內地演員班底，更親自擔綱上演，令觀眾網民非常好奇！

王晶日前開拍短劇，事隔兩年幾再闖內地短劇市場。（王晶微博圖片）

王晶於內地開拍短劇《澳城風雲》，擔任總監製、總編劇及男主角。（微博圖片）

王晶「賭神」造型現身海報 取代周潤發做男主角？

王晶入行電影數十年，擁港產片賣座IP無數，從短劇戲名《澳城風雲》便能得知，劇情主線與數年前連拍三部的賭博題材賀歲喜劇《賭城風雲》方向一致。王晶作為《賭城風雲》系列導演兼編劇，是次復刻前作IP，為《澳城風雲》擔任總監製及總編劇，更親自擔任男主角，在開鏡禮背景海報上以「賭神」造型出現，疑似取代周潤發於《賭城風雲》飾演的高進或石一堅！王晶亦起用內地新演員朱鍈和、李鴻杰及鍾婷等主演，由香港演員轉而組合在內地薄有名氣的短劇演員班底。

《賭城風雲》系列由周潤發主演。（《賭城風雲III》劇照）

周潤發於《賭城風雲》飾演高進及石一堅兩位角色。（《賭城風雲III》劇照）

從海報可見王晶於《澳城風雲》飾演男主角，疑似取代周潤發的角色。（微博圖片）

疑似《澳城風雲》拍攝現場曝光 王晶頂肚腩谷爆冷衫

不過內地微博亦流傳《澳城風雲》拍攝現場曝光的圖片，王晶在片場中以裇衫及冷衫造型現身，頭戴草帽及留有短鬚，形象與背景海報上的「賭神」相距甚遠。王晶近年亦繼續發福，頂起肚腩谷爆冷衫的效果亦相當明顯，難以想像與發哥「賭神」高進或石一堅Fit爆身型沾上邊。

王晶於疑似《澳城風雲》拍攝現場的畫面曝光。（微博圖片）

王晶無懼前作慘淡再闖短劇市場 有傳投資成本高達三億人民幣

王晶數年前闖短劇市場，雖然成績慘淡、敗退重回電影及網大領域，然而今次無懼前作失敗、激活《賭城風雲》IP，再次搶攻短劇市場，據微博影視博主爆料，投資成本竟高達三億元人民幣，看來擅於製作商業電影的王晶導演，對短劇市場志在必得。有傳《澳城風雲》將會在今年內播出，雖然內媒《網易新聞》分析指觀眾目前對王晶短劇開拍反應平平，認為激活IP「回憶殺」的玩法效用已大不如前，但短劇最終利潤賺蝕，則要留待播出後再作統計。