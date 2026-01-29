標殺令︱史上首次兩集275分鐘完整連播　加7分鐘從未曝光動作場面

由安樂影片有限公司榮譽發行，百老匯院線獨家呈獻，經典中的經典重返大銀幕，鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）第四部作品《標殺令》（Kill Bill）史上首次兩集一氣呵成完整呈現，兼添加全新從未曝光片段，275分鐘復仇之旅，特設15分鐘中場休息。致敬香港武打電影，血腥殺戮帶來極致視覺衝擊，影迷必須入戲院體驗一次的巔峰暴力美學！《標殺令：終極血腥版》（Kill Bill：The Whole Bloody Affair）將於3月7日於百老匯院線獨家上映！

《標殺令：終極血腥版》首次將兩集電影完整連播，片長達275分鐘！（《標殺令：終極血腥版》電影劇照）

更連貫、更血腥、更極致 影迷必須入戲院感受一次的暴力美學經典

昆頓塔倫天奴第四部作品《標殺令》（Kill Bill：Vol. 1）及《標殺令2》（Kill Bill：Vol. 2）分別於2003及2004年上映，奧瑪花曼（Uma Thurman）一襲李小龍黃黑戰衣，加上幕前劉家輝飾演的白眉道長，及幕後袁和平的功夫，香港觀眾尤其看得津津樂道，電影極具玩味的暴力美學至今仍被影迷捧為經典中的經典！

袁和平為《標殺令：終極血腥版》擔任武術指導，親自在片場指點武打動作橋段拍攝。（《標殺令：終極血腥版》電影花絮照）

奧瑪花曼標誌性的武士刀武打橋段，就是出自袁和平之手。（《標殺令：終極血腥版》電影花絮照）

《標殺令：終極血腥版》加長達7分半鐘全新未曝光動畫場面

《標殺令：終極血腥版》是史上首次兩集一氣呵成完整呈現，定必更連貫、更血腥、更極致。電影添加長達7分半鐘全新未曝光動畫場面，275分鐘復仇之旅，設15分鐘中場休息。為一饗影迷，除了正常場次，電影更設2場特典場大送特效印刷美版海報套裝及帆布袋，戲票還包括爆谷、熱狗及飲品，機會難逢，影迷必須入戲院大銀幕下感受一次如此震撼的體驗！門票現已公開發售。

劉家輝於《標殺令：終極血腥版》飾演白眉道長。（《標殺令：終極血腥版》電影劇照）

劉家輝飾演的白眉道長親自指點奧瑪花曼的劍術。（《標殺令：終極血腥版》電影劇照）

