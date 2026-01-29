老子︱郭富城新戲台北開鏡　著「我是他兒子」T裇與王柏傑做父子?

華語影壇今日（29日）空降重磅消息，天王郭富城日前曾預告農曆春節新年前夕將投入全新電影拍攝，今日終於揭曉新作謎底，就是他將出演網銀國際影視全資投製的年度奇幻喜劇《老子》！本片由導演許富翔執導，集結影帝影后級演員：郭富城、王柏傑、陳意涵、楊貴媚、古斌等華麗卡司傾力演出。今日舉行開鏡儀式宣布開拍，絕對未演先轟動！郭富城、王柏傑、陳意涵、古斌皆出席開鏡禮，現場喜氣洋洋。《老子》主創團隊更是實力堅強，製作出品方網銀國際影視一向以極佳規格籌備影視作品見稱，而《老子》更是公司今年重點之投資，且用最大誠意打造華語影壇期待之作，消息一出即令業內各界直呼期待。

《老子》集結影帝影后級演員郭富城、王柏傑、陳意涵、楊貴媚、古斌等華麗卡司傾力演出。（電影公司提供）

郭富城於《老子》開鏡禮上收到開工利是非常開心。（電影公司提供）

王柏傑於《老子》開鏡禮上拿出被視為百工百業守護神的經典零食。（電影公司提供）

《老子》台北正式開機 郭富城收「開工利是」超開心

郭富城對新作《老子》劇本十分欣賞，而且很投入，事前在香港和導演及主創團隊多次見面交流劇本及造型，對每個細節也提出寶貴意見。到了今日正式開機，他也是萬分期待，很開心收到於香港電影開機傳統必備的「開工利是」，和主演王柏傑、陳意涵、古斌及導演團隊一起拿著利是大合照，希望電影公司、主要演員及劇組人員，拿著象徵電影紅紅火火的利是，祈願開工大吉、拍攝順利。王柏傑則拿出被視為百工百業守護神的經典零食，既討喜又可愛，現場氣氛熱鬧歡欣。郭富城透露新戲開拍心情：「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣！」郭富城並說此次主演電影《老子》，籌備期間和導演許富翔、王柏傑都花費許多時間溝通，從角色外型到個性談吐，每個細節都不放過，務求做到最好。

郭富城與王柏傑於《老子》疑似飾演父子？（電影公司提供）

影后陳意涵亦主演《老子》。（電影公司提供）

台灣演員古斌亦主演《老子》。（電影公司提供）

郭富城著「我是他兒子」T裇與王柏傑父子關係成謎

敬業的郭富城向來為演戲做足準備，片中與王柏傑搭檔，事前已經充分了解這位拍檔，表示：「很期待和第一次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來。我們對手戲比較多，希望多些交流，互相學習，取得最好的默契！」於開鏡現場兩人穿著劇組特製電影T恤，郭富城的T恤上寫著「我是他兒子」，王柏傑的T恤上則是一句「他是我老子」，加上本片為奇幻喜劇題材，真正的父子關係成謎，而鬼才導演許富翔又將如何逗樂觀眾，創造開懷大笑的精彩作品，大家拭目以待。

郭富城的T恤上寫著「我是他兒子」，王柏傑的T恤上則是一句「他是我老子」，真正的父子關係成謎。（電影公司提供）

王柏傑與郭富城合作：夢想實現的感覺

王柏傑則表示，能與郭富城共事非常榮幸：「可以跟郭富城合作有一種夢想實現的感覺，尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」陳意涵笑說：「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的！」，並搞笑說，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，你可以多來探班就好。」古斌則對電影：「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶家人進戲院看片。」

《老子》集港台影帝影后陣容

導演許富翔相當擅長喜劇題材，去年執導電影《有病才會喜歡你》票房口碑雙雙收穫佳績，新作《老子》找來影帝影后齊聚一堂，許富翔表示：「我常從合作演員的過去作品看他們的表演特質，當然影帝郭富城的作品《父子》、《踏血尋梅》，到近期同樣是喜劇題材的《臨時劫案》，我相信郭富城一定會帶來最好的表演方式。」期待後續拍攝、演員及劇組互動過程能擦出許多精采火花。

《老子》導演許富翔去年執導電影《有病才會喜歡你》票房口碑雙雙收穫佳績。（電影公司提供）

《老子》導演許富翔去年執導電影《有病才會喜歡你》票房口碑雙雙收穫佳績。（電影公司提供）

《老子》導演許富翔去年執導電影《有病才會喜歡你》票房口碑雙雙收穫佳績。（電影公司提供）

網銀國際影視展現極高誠意，傾力籌備新作《老子》，本片不僅主要演員都是「帝后級」卡司，陣容一字排開更有金獎實力演員陳博正、夏于喬、黃鐙輝、廖慧珍、江齊等同台助陣。幕後團隊更是一口氣囊括多座三金獎項，包含《投名狀》剪輯指導李棟全、《賽德克．巴萊》金馬金曲雙料得主何國杰，以及《疫起》金馬特效指導嚴振欽。造型與美術則分別由《老狐狸》金馬得主高仙齡與《賽德克．巴萊》周志憲操刀，並聯手《凶宅專賣店》攝影指導蔡旻翰，主創團隊獲獎無數，堪稱「金獎製造機」組合，無疑為這部年度大作注入了一劑強心針，讓各界屏息以待。