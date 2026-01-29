日租家庭︱班頓費沙苦練日文　日本街頭逢人攀談：生涯最眼界大開

影帝班頓費沙（Brendan Fraser）曾經憑《鯨》（The Whale）奪得奧斯卡金像獎「最佳男主角」獎，最新主演劇情片《日租家庭》（Rental Family），劇情講述班頓費沙飾演的一位失意美國演員Philip，在東京發展演藝事業處處碰壁，人生陷入低谷，迷惘之中他意外獲得一份離奇的工作，受僱於「出租家人」公司，並根據客戶需求，去扮演那些缺席的人生角色——家人、朋友，甚至摯愛。電影即將於2月14日起在香港上映優先場、3月5日正式上映。

影帝班頓費沙最新作品《日租家庭》講述一位演員到日本發展但遇到困境下轉行。（《日租家庭》電影劇照）

《日租家庭》為一個溫馨暖心的親情故事。（《日租家庭》電影劇照）

班頓費沙苦練日文 日本街頭逢人就攀談練熟口語

班頓費沙為飾演Philip，透露自己特意為新戲苦練日文，在日本拍攝期間更把握一切機會練習日常會話，笑言每次在街上遇到當地人就會上前攀談，盡量令自己的日語流利應付基本溝通。拍攝完《日租家庭》後，班頓費沙更表示作品為重大里程：「這次是我生涯之中，最令我大開眼界的經歷！」

班頓費沙為電影苦練日文。（《日租家庭》電影劇照）

班頓費沙在街上逢人便攀談練習口語。（《日租家庭》電影劇照）

導演改編成長經歷 注入年少移居美國人地生疏孤獨情感

班頓費沙在異國適應生活，學習語言文化、連結人與人之間的情感，正正是女導演宮崎光代的成長經歷寫照，少年時從日本移居至美國，宮崎光代剖白指：「我讀高中的時候，是全校唯一一位來自亞洲的學生，我想將那種人地生疏的孤獨感，放入這部電影之中！」男主角班頓費沙亦讚揚宮崎光代的用心，直言在執導能力與處理情感上均非常精準：「她是一位創作者，對人性有強烈直覺，她以真誠去呈現人與人之間的情感，過程毫不煽情，亦不落俗套。同時非常擅長引導演員將內在的表演呈現在鏡頭面前。」

班頓費沙再演劇情片，觀眾非常期待他的演技。（《日租家庭》電影劇照）