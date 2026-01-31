李連杰撐「御用兒子」高喊︰老爸挺你　劉德華謝霆鋒爭相對打交手

國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰近年活躍於社交媒體，不時拍片分享佛學、武俠功夫電影資訊及生活片段，近日李連杰拍片為「銀幕兒子」謝苗打氣，在謝苗推出主演電影《東北警察故事3》、系列終於從串流發展到在大銀幕放映之時，直接加持力撐：「兒子！老爸一直挺你！」

謝苗主演電影《東北警察故事3》，系列終於從串流發展到在大銀幕放映！（《東北警察故事3》電影劇照）

李連杰拍片為「銀幕兒子」謝苗打氣，親自加持。（微博影片截圖）

李連杰以父親口吻向謝苗表示：「兒子！老爸一直挺仔！」（微博影片截圖）

劉德華謝霆鋒爭相對打交手

謝苗近年成為「網大動作天王」，雖然曾因為作品劇情重複而被評為「網大爛片王」，但他仍然堅持武打動作、挑戰身手高峰，在九年內拍攝多達39部作品，產量驚人！謝苗參演內地動作電影之餘，年前亦來港拍電影，劉德華曾透露最想在電影中與謝苗合作，與謝霆峰在主演的《怒火漫延》爭相與他對打交手，並與此沙等中國演員後輩同場演出，電影雖然尚未上映，但謝苗的表現仍備受期待。

香港警匪動作電影《怒火漫延》年前舉行開鏡儀式，監製兼男主角劉德華、動作導演兼男主角謝霆鋒攜同一眾主演出席。（葉志明 攝）

謝苗與後輩此沙均有參演《怒火漫延》。（葉志明 攝）

童星出身做李連杰「御用兒子」 合作周潤發最有代表性

昔日作為李連杰「御用兒子」的武打童星謝苗，曾合作《洪熙官之新少林五祖》、《給爸爸的信》，轉眼已經41歲，並成為內地武打巨星。除了與李連杰合作的電影，謝苗亦曾合作周潤發、邱淑貞及梁家輝的《賭神2》，戲份相當逗趣出位，亦包含不少動作元素！謝苗作為李連杰「御用兒子」從小已經在北京修習武術，以童星出道後仍繼續在中學練武，直至2006年於首都體育學院畢業，正式以武術演員身份加入影視圈。

李連杰主演的電影《新少林五祖》，在劇情中與謝苗飾演父子，謝苗亦因此被稱為李連杰「御用兒子」。（《新少林五祖》電影劇照）

謝苗於李連杰主演的《新少林五祖》裡演出相當搶鏡！（《新少林五祖》電影劇照）

《給爸爸的信》由李連杰、劉松仁、謝苗及梅艷芳主演。（《給爸爸的信》電影劇照）