賀歲片2026｜《鏢人》鐵定大年初一上　《夜王》《金多寶》爭冠軍

2026馬年賀歲片，香港一直有兩部已經公告並進行宣傳，分別是《夜王》（正式上映日子待定）及《金多寶》（13/2），而內地最具話題之作，集三代動作巨星李連杰、吳京及謝霆鋒，由八爺袁和平執導的史詩巨片《鏢人》，今日（30/1）亦正式公告大年初一（17/2）上映，標誌住今年香港會有三部賀歲片爭冠軍。

電影《鏢人》跟隨內地，香港大年初一上映。（《鏢人》海報）

電影《鏢人》最具話題，是「功夫皇帝」李連杰，時隔15年重返武俠世界，跟吳京、謝霆鋒、惠英紅，聯手掀起一場大漠江湖風暴。電影更由年屆81歲，八爺袁和平親自坐鎮，為影片奠定頂級動作美學。

李連杰以一句︰「匪，覺得我是官；官，覺得我是匪」為大戰揭開序幕。（《鏢人》預告截圖）

在《鏢人》的預告中，以連場動作場面開首，而李連杰就以一句︰「匪，覺得我是官；官，覺得我是匪」揭開序幕，其眼神凌厲，更展現一招俐落驚人的單臂迴旋踢，王者氣勢震懾全場。另外，身兼監製及主演的吳京，在戲中飾演主角「刀馬」，飛身上馬的連貫動作行雲流水，僅以半張臉特寫便刻畫出角色飽經風霜的江湖氣息。

身兼監製及主演的吳京，在戲中飾演主角「刀馬」，僅以半張臉特寫便刻畫出角色飽經風霜的江湖氣息。（《鏢人》預告截圖）

大家期待兩位紅極一時的功夫之王對決。（《鏢人》預告截圖）

而謝霆鋒睽違多年重返古裝作品，以蓄鬍造型持雙鞭登場，展現前所未見的狠戾氣場，與吳京的多次交鋒戲碼充滿爆發力，被影迷盛讚「《男兒本色》中那個拼命的謝霆鋒回來了！」。金像影后惠英紅的驚鴻一瞥則氣勢非凡，其角色在刀光劍影的江湖中如何展現女性力量，成為影片另一大看點。

謝霆鋒睽違多年重返古裝作品，以蓄鬍造型持雙鞭登場。（《鏢人》預告截圖）

預告中，特別剪輯多場袁和平導演，標誌性的動作設計，數百個鏡頭在荒漠、雪地、火城等實景中高速切換，馬戰、步戰、兵器對決招招到肉，結合劇組對馬蹄印等細節的嚴格考究，打造出沉浸感十足的真實江湖。梁家輝不怒自威、於適銀髮桀驁、陳麗君挽弓颯爽，每個角色僅短短一瞬便令人過目難忘。

八十有一的八爺袁和平，繼續親自坐鎮，為影片奠定頂級動作美學。（電影公司提供）

黃子華主演的《夜王》，宣傳上暫時最多。（《夜王》IG圖片）