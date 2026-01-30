周星馳手繪史提芬周如花包租婆　廣發英雄帖疑劍指中國動畫收成期

香港喜劇巨匠周星馳近年經常透過社交媒體與影迷隔空接觸，並不時公布最新電影製作計劃、為作品演員招募及推廣NFT等周邊產品。早前星爺新戲《女足》煞科完成拍攝，有傳將於新春賀歲檔期上映，還未面世之際便已經啟動最新計劃！周星馳今日（30日）於社交媒體廣發「英雄帖」，疑似宣布將會首度進軍動畫界，招兵買馬集結全國精銳，一同與星爺打造新作《星星群俠傳》！

周星馳完成新戲《女足》拍攝後，疑似宣布將會首度進軍動畫界。（資料圖片）

周星馳劍指中國動畫「收成期」加入戰團

2025年為中國動畫奇蹟年，年初有動畫鉅製《哪吒之魔童鬧海》創下歷史性154億元人民幣票房；年中則有中低成本的《浪浪山小妖怪》，亦以17億1900萬元票房成為年度第六位賣座作品。周星馳於2026年決定進軍動畫界，可謂劍指中國動畫成熟「收成期」，在觀眾最關注中國動畫的年代加入戰團，加上周星馳最擅長打造喜劇類型，相信換轉成為動畫媒介仍然能夠取得大成功。

周星馳親手繪製三張動畫角色，疑宣布劍指中國動畫界！（周星馳IG影片截圖）

周星馳親手繪製史提芬周如花包租婆 激活IP闖動畫喜劇

周星馳於社交媒體上發布影片，親手在三張白紙上繪製甚有立體感又像真的動畫人物，更將昔日超賣座作品中的三位角色化為動畫人物，分別為《食神》史提芬周、「學生妹」版如花及《功夫》包租婆，三個角色辨識度甚高，畫風亦非常成熟，周星馳似乎亦有意在闖入動畫界同時激活昔日的港產片IP。周星馳亦在帖文中表示：「今特發英雄帖，發掘創意絕頂的有緣人與在下共創新故事。投稿也好，投票亦可，皆可一試身手，親手打造角色命運。」周星馳招攬華語地域粉絲一同創作《星星群俠傳》，實在機會難得！

周星馳三張動畫角色，來自昔日超賣座IP作品。（周星馳IG影片截圖）

周星馳影片中，分別為《食神》史提芬周、如花及《功夫》包租婆，動畫化後相當像真。（周星馳IG影片截圖）

周星馳似乎有意激活《食神》等IP，闖入動畫界。（《食神》劇照）

如花亦為周星馳動畫化的角色。（《食神》劇照）