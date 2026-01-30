林明禎未有送禮賀Edan呂爵安生日　全程避談神色尷尬：唔傾其他嘢

第三屆「亞太青年微電影節」今日（30日）舉行閉幕典禮，為電影節擔任活動大使的女神林明禎親臨典禮，於講座上向一眾有志加入影壇的創作人分享自己的演藝事業起跌與堅持，詳述由馬來西亞、台北再到香港，由網絡到登上大銀幕，學習廣東話不斷突破的歷程。

林明禎以第三屆「亞太青年微電影節」大使身份出席閉幕典禮。（莫匡堯 攝）

林明禎在閉幕典禮上講座對談分享。（莫匡堯 攝）

林明禎暫未有計劃再拍港產片

林明禎於典禮前接受傳媒訪問，談到推出賀年新歌與羅家英合作拍攝MV，她表示能夠因為新歌認識家英哥感到興奮：「佢好好笑！仲喺現場唱粵曲，大家都好開心！（跟家英哥學粵曲？）我唔識，喺隔籬靜靜哋欣賞，我廣東話都咁差⋯⋯點學？」笑言因為近來沒有機會講廣東話，因此水平略為退步。林明禎自2024年上映作品《手機見鬼》後一直未有接拍推出港產片，她透露新年後將會參演馬來西亞電影，但未有主演港產片的計劃：「過年後有好多電影同劇要拍，由過年拍到六月。」

林明禎於典禮前接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

林明禎被高志森欽點做《富貴逼人》女主角 視李麗珍為偶像

林明禎早前被高志森欽點成為新版《富貴逼人》女主角，她透露與高志森於一次頒獎典禮上碰面，相談甚歡之後便接到邀請。林明禎於新戲中將會與李麗珍合作飾演母女，她更自爆視李麗珍為偶像：「我很喜歡她！很漂亮，有機會跟她合作很期待，我還未見過她本人，很期待！我能做她女兒很榮幸！」

林明禎被高志森欽點成為新版《富貴逼人》女主角，更視李麗珍為偶像。（莫匡堯 攝）

幼弟婚禮狂被催婚 林明禎唔介意奉子承婚：如果遇到對的人、有寶寶就結吧！

早前林明禎因為「家有囍事」回到馬來西亞出席二弟婚禮，表示在婚禮現場喜極而泣全因非常感動：「我自己也很感動，小弟弟也娶老婆！我唔知我會喊㗎！佢哋細細個都係由我照顧，因為媽媽工作忙，尤其係我最細嘅細路，由嬰兒時候抹屎抹尿、餵佢飲奶瞓覺，真係好似媽媽一樣！」連兩位弟弟都已成婚，林明禎表示婚禮現場難免有親朋戚友關心自己的感情：「好多人問……我就說沒有關係，我的事業最好、我最多錢！我還想要繼續賺更多錢！」至於理想結婚年齡，林明禎則表示：「講不準、很隨緣。沒有適合結婚的年紀。（考慮奉子成婚？）如果我呢個年紀有BB都係好好嘅緣份，如果遇到對的人、有寶寶，就結吧！」

林明禎在幼弟婚禮上被催婚，更表示連奉子成婚都唔介意。（莫匡堯 攝）

Edan生日未有送禮發短訊 林明禎支吾以對：朋友就會send生日快樂

Edan呂爵安早前於1月21日生日，林明禎被問到如何為對方祝賀時，隨即神色尷尬微笑、支吾以對：「冇……（發短訊？）我朋友生日我就會send生日快樂畀佢……」但追問送禮物等時，卻一直笑而不語、全程避談：「今日我哋就唔傾其他嘢喇……」呂爵安將於賀歲檔期推出主演喜劇《金多寶》，林明禎僅表示願意支持：「如果馬來西亞有上，有空的話都會，因為賀歲片開心嘛！要多多支持香港電影！」

林明禎被問到呂爵安時，神色尷尬支吾以對。（莫匡堯 攝）