香港國際電影節｜焦點影人賈樟柯　當代華語影壇最具影響力創作者

《第五十屆香港國際電影節》（HKIFF50）今天公布金禧誌慶的焦點影人，是中國第六代導演的領軍人物賈樟柯。他以獨樹一幟的寫實美學，呈現城鄉變遷與社會轉型下的民生世情，在國際屢獲殊榮，近年更積極提攜新晉，成為當代華語影壇最具影響力的創作者及推手之一。

導演賈樟柯，近年更積極提攜新晉，成為當代華語影壇最具影響力的創作者及推手之一。（資料圖片）

本屆電影節將於 2026年4月1日至12日舉行,焦點影人回顧展將放映賈樟柯執導的作品，他亦將應邀出席香港名家講座,分享其創作心得。香港國際電影節協會總監利雅博表示︰「賈樟柯導演與香港及香港國際電影節可謂淵源深厚。他的首部長片《小武》於第二十二屆電影節首度亮相,我們有幸為其打開一扇窗戶,讓香港以至各地觀眾見識其創作才華。適逢本會金禧紀念,賈導應邀成為焦點影人,更是意義非凡,我們深感榮幸。」

本屆電影節將於 2026年4月1日至12日舉行,焦點影人回顧展將放映賈樟柯執導的作品。（官方圖片）

1970 年生於山西汾陽的賈樟柯,成長時期正值八十年代改革開放,受經濟發展及流行文化衝擊,縣城生活經驗成為其早期電影創作的核心母題。於北京電影學院文學系主修電影理論,1995 年憑劇情短片《小山回家》脫穎而出,獲香港獨立短片及錄像比賽(ifva)劇情組金獎,為職業生涯開啟首章。

賈樟柯的劇情片《三峽好人》描寫兩個從山西到三峽尋親的男女的遭遇，勇奪威尼斯影展金獅獎。（圖片由西河星匯提供）

首部長片《小武》在國際取得突破,獲柏林影展青年論壇首獎及釜山影展新浪潮獎。此片與《站台》及《任逍遙》構成著名的「故鄉三部曲」,以寫實粗糲的風格描繪邊緣人物在封閉與開放、傳統與潮流夾縫中掙扎。2004 年的《世界》,鏡頭焦點轉向全球化景觀,自此賈樟柯與演員兼未來妻子趙濤、來自香港的攝影師余力為與製片人周強,以及台灣音樂人林強合組創作班底正式成型。

賈樟柯赴三峽地區拍攝紀錄片《東》時同步創作劇情片《三峽好人》,勇奪威尼斯影展金獅獎,標誌着其虛構與紀實互文臻至爐火純青,此風格在《二十四城記》裏繼續發揮得淋漓盡致。其後的《山河故人》、《江湖兒女》及《風流一代》,賈導更通過時空軸線延伸,探討中國社會嬗變下整代人的情感流散與道義崩解。